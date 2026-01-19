インフラ危機、どうする？ 日本やアメリカが抱える「意外な課題」

日本はこのまま崩れ去ってしまうのか？ 道路、鉄道、水道、インフラ、橋……なぜ全国各地で次々に事故が起きるのか？ お金も人も足りない……打つ手はあるのか？

三つの目的

私はアセットマネジメントの目的には大きく三つあると考えています。

一つ目はいつ、どこに（どの構造物に）、どのような措置を施すかというメンテナンスの道しるべになること。二つ目はマネジメントの結果として、各自治体で毎年インフラを維持するのにどのくらいの予算が必要かという試算をおこない、それを要求すること。三つ目はインフラの現状と将来像、さらにそれを維持するための税金の使途について、市民に向けて説明責任を果たすことです。

日本ではこのうち一番目を重視してきたように思います。アメリカなどでは二番目のように、連邦政府への予算付けのための資料としてアセットマネジメントを活用してきた経緯があります。日本にしてもアメリカにしても、まだまだ市民への説明責任を十分に果たしているかと言えばそうではなく、今後の課題と考えられます。

アセットマネジメントの究極の目的は、インフラの管理者、インフラのメンテナンスに関わる技術者、そして市民の三者がそれぞれに得をする仕組みをつくることだと思います。

アセットマネジメントの実現により、管理者はライフサイクルコスト最小化、年度ごとの予算の平準化、市民の合意（事業の透明性、適正な予算確保）を図ることができます。技術者は、シナリオに基づく合理的・効率的なメンテナンス（最適な手法選定、無理のない作業、リスクの回避）、そして市民は、少ない負担で安全にして快適な利用ができるというものです。その結果、丈夫で美しく長持ちするインフラを三者が享受できるのです。

