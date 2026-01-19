ヘルニア、骨粗しょう症、リウマチを診てもらうならココ！ 最新医療を提供する「最高の整形外科」一覧

優れたエキスパートは身近にいる

名医に診てもらえる「穴場」の病院を紹介するこの企画も、今回で4回目。おかげさまで過去3回の記事を読んで受診した読者からは、反響の声が数多く届いている。

2026年最初に取り上げるのは、悩んでいる人も多い、整形外科の名医たち。ただし腰痛やヘルニアはもちろん、リウマチや骨粗しょう症などの疾患、さらには悪性骨腫瘍に至るまで、整形外科はカバーする範囲が広い。それだけに各分野のエキスパートを見極めたうえで、適切な医師に診てもらう必要がある。

そこで本企画では、日本整形外科学会が認定している「専門医」資格を持つ医師のうち、特定の分野に秀でた「認定医」を徹底調査。中でも読者にとって関心が高い、「脊椎脊髄病」と「リウマチ」に焦点を当てて、その2つの認定医資格を持った医師がいる病院から、大病院・大学病院よりもかかりやすくて通いやすい、中小規模のクリニックや医院だけを、310ヵ所リストアップした。あなたの身近にある「最高の病院」をチェックして、今年こそ骨や関節の痛みとおさらばしよう。

レントゲンを見るのは診断後

東京は永田町にNew Spine クリニック東京を構える石井賢氏は、'17年から'23年まで国際医療福祉大学の主任教授を務めていた。

「同大学の三田病院や成田病院では整形外科治療のみならず、教室の立ち上げや副院長としての病院経営など、多くのことに携わり勉強しました。しかし根っからの臨床医であるため、3年前に独立して自分のクリニックを開院したんです」

石井氏が専門としているのは、脊椎と脊髄の疾患。とりわけ数cmだけ切開することで、患者の負担を軽減できる最小侵襲脊椎治療（MIST）を得意としていて、ヘルニアや脊柱管狭窄症などを抱えた患者が日本全国から訪れるという。最近では海外からも毎日のように問い合わせがあり、取材当日も待合室には数組の外国人の姿が見えた。

中にはほかの病院で撮ったレントゲンやCTの写真を片手に、痛みや症状を訴える患者も多い。しかし石井氏が撮影された画像を見るのは、自ら診断を下した後だという。

「画像ありきで考えると、どうしても写っている情報にとらわれてしまいます。必ず自分で診察して、『圧迫されているのはこの神経だろう』と診断してから、ようやくレントゲンを撮る。私にとって画像は、あくまでも『答え合わせ』の道具なんです」

ただしクリニック内で行っているのは、日帰りでできる内視鏡手術のみ。大がかりな手術の際は、都内の病院の手術室を利用しているという。

「過去に母校・慶應義塾大学の特任教授も務めていたので、関連病院で実践しています。手術の規模を問わず、うちのクリニックの患者さんはすべて自分で執刀していて、中には脊髄髄内腫瘍など難しいケースもありますね」（石井氏）

術後のリスクも包み隠さず話す

同院のように診察と手術を分けるのは、欧米ではよく見られるスタイル。東京ヒップジョイントクリニックでも診察のみ行っていて、手術の際は外部の設備を借りている。院長の狩谷哲氏が話す。

「うちは股関節の治療に特化しているため、股関節周りに深刻な痛みを抱えた患者さんが多くやってきます。人工股関節置換術を行うことが多いですが、人工物を体内に入れることについて、まだ日本では欧米ほど理解が進んでいません。しかし歩けなくなってから手術しても手遅れのことも多く、あまりメリットはない。お一人ずつ丁寧に説明して、この治療法の特性をわかっていただくことに関しても注力しています。

その一環として、当院では術後のネガティブなリスクについても、包み隠さずお伝えしています。たとえば人工股関節を入れると、一定数は合併症などのリスクが高くなります。取り繕うのではなく事実をお伝えしたうえで、そうならないために術前から術後までのケアを包括的に提供出来るよう、全力で取り組んでいます」

後編記事『【整形外科】本物の名医はこの病院にいる…日本全国から厳選した「最高のクリニック」を明かそう』へ続く。

「週刊現代」2026年1月19日号より

【つづきを読む】【整形外科】本物の名医はこの病院にいる…日本全国から厳選した「最高のクリニック」を明かそう