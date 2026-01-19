「避難所に行けば安心」という「致命的な誤解」…南海トラフ巨大地震で想定される「避難生活」の「恐ろしい実態」

「避難所に行けば助けてもらえる」――その期待は、南海トラフ巨大地震では通用しないかもしれない。 能登半島地震の現場で目撃されたのは、水も食料も暖房も圧倒的に不足し、寒さと不衛生に耐え忍ぶ被災者たちの姿だった。

広域災害において、救援物資がすぐに届くという前提はもはや幻想に近い。インフラが断絶した世界で、あなたと家族は最低一週間、自力で生き延びることができるだろうか。 揺れから生き残った命を、その後の避難生活で失わないために。地域や建物単位でインフラと備蓄を確保し、逃げる街から「逃げ込める街」へと変貌させる「ライフスポット防災」。その全貌と、私たちが今すぐ始めるべき「備え」について防災・危機管理の第一人者である山村武彦氏が解説する。

ライフスポット防災

南海トラフ巨大地震の大揺れ大津波から生き残ることができても、それで苦難が終わったわけではない。その後には水道・電気・ガス・通信が止まった中での避難生活、モノ不足、感染症・関連死の恐怖、住まいの確保と生活再建、経済活動の混乱、企業倒産など、さらなる試練が待っている。

南海トラフ巨大地震の被害想定では、避難生活などが原因で死亡する災害関連死を最悪5万2000人と推計している。これは東日本大震災の約13倍に上る。せっかく災害から生き残ったにもかかわらず、避難生活中に死んではいけない、死なせてはいけない。生き延びるためには事前の準備と備蓄が不可欠だ。

被災地では水・食料・医薬品・トイレ・乾電池などの生活必需品が強いられる。

（１）能登半島地震の避難所

2024年の元日に発生した能登半島地震の現場で見たのは、これが指定避難所かと目を疑う光景だった。

地震後5日を経てなお、学校のプールから運んだ水をバケツで流す和式トイレのいくつかには、汚物が詰まり使用禁止の張り紙。暗い廊下に行列ができていた。

体育館に避難した約300人の住民に対し、避難所の水・食料備蓄は約200人の1食分くらいしかなかったそうで、ボランティアや住民らが持ち寄ってくれた正月料理の残り物、カップ麺・菓子類などを配布しているが十分行き渡らず、寝具、医薬品、生活用品もすべて不足しているという状況だった。

物資不足の要因は、自治体の過少備蓄、職員の被災、避難者情報把握の不備、年始休暇中による関係機関の機能不全、深刻な通信障害、限られた半島道路の損壊などの悪条件が重なったことによりプッシュ型支援が遅れたことにあるとみている。

その時はまだ、断水復旧の見込みは立っておらず、一部を除き停電も続いていた。避難所周辺は前日の積雪が残り、その日の最低気温は1.9度。天井の高い体育館に1台しかないストーブから離れると床は冷たく「寒くて眠れない」と訴える高齢者に返す言葉がなかった。その後死因が確認された222人の14％にあたる32人は低体温症・凍死だったと発表された。痛ましい限りである。

浮き彫りになる避難所の設備不足

能登半島地震の死者698人のうち、認定された関連死は470人（25年12月25日）と全体の約67％を占める。地震の衝撃と、厳しい避難生活で体調を崩したり持病が悪化したことなどが理由で亡くなった人が多いと聞く。適切なケアがあれば救えた命かもしれないと胸が痛む。今や猛暑と厳冬の極端気象がニューノーマルといわれる二季時代に、避難所の冷暖房設備の設置状況も看過できない。

指定避難所となる小中学校・体育館などの空調設備（主に冷房）の設置率は、全国平均で23.7％（25年5月1日）でしかない。猛暑の夏に災害が発生すれば避難所での熱中症が懸念される。暖房機器の確保率は79.3％（22年12月1日）といわれているが、確保されている暖房機器の大半が石油ストーブと聞く。その配備数も十分とは言えない。

また、非常用発電設備（主に照明用）の保有率は全国平均46.6％（同）だが、大半が小型発電機。東日本大震災で指摘された避難所の過少備蓄と劣悪環境は今もあまり変わっていないように感じる。

従来、自治体の多くが発災後１〜3日で救援物資が届くだろうという希望的観測で備蓄量を抑えてきた。そこには財政事情も関係しているように思われる。

例えば石川県輪島市の場合、ピーク時（24年1月5日）には1万2778人が避難してきたが、備蓄は飲料水が5400リットル（1800人×3リットル・1日分）、非常食も5400食（1800人×3食・1日分）しかなかった（07年能登半島地震を参考にしたとされている）。

少子高齢化・人口減少が進行する地方の財政は厳しさを増している。そのしわ寄せは防災対策や非常用品の備蓄量にもきているように思われる。国は避難所の環境整備のために助成措置を講じているが、条件によっては地元負担もある。重要性が理解されていても地元負担分の予算が捻出できず、対策が進まない場合もあるという。実情を踏まえた、国のきめ細かい支援が期待される。

企業存続の危機

大規模災害に備えた実践的な準備・備蓄・BCPの有無が企業の存続を左右する。東日本大震災後、企業の震災関連倒産は2,064件に上った（25年2月現在・東京商工リサーチ）。そのうち、被災地域にあたる東北6県の倒産は526件で全体の約25％でしかなく、自社被災による直接被害倒産よりも、間接被害倒産や連鎖倒産の方が圧倒的に多い。間接被害倒産の主な理由は、サプライチェーンの混乱・取引先の被災・消費マインドの減退などによるものとされている。

産業別ではサービス業他が541件（26.2％）と最多で、その中には宿泊業126件と飲食店97件が含まれている。次いで製造業484件（23.4％）、卸売業381件（18.4％）、建設業235件（11.3％）、小売業194件（9.4％）、運輸業88件、情報通信業67件、不動産業39件、農・林・漁・鉱業30件、金融・保険業3件と続く。

形態別では破産が70％（1,531件）を超え、民事再生法と会社更生法の適用は155件（7.5％）にとどまり、全体の約80％が再建を断念している。東日本大震災に端を発した震災関連倒産によって被害を受けた従業員は約3万人と推計されている。

主な被災地が東北・北関東だった東日本大震災と異なり、東海・近畿・四国・九州を含む日本の産業・経済の大部分を支える中心地域に甚大被害を与える南海トラフ巨大地震が発生すれば、倒産件数は東日本大震災の約4.5倍、9,000件以上と試算され、震災関連倒産で被害を受ける従業員数は13万人を超える可能性がある。

にもかかわらず、BCP（事業継続計画）策定率は25年6月現在で20.4％（大企業38.7％、中小企業17.1％）でしかない（帝国データバンク）。東日本大震災の震災関連倒産の多くが企業体力（耐力）の弱い中小企業であったことを思えば、中小企業こそサプライチェーンと連携し率先してBCPの策定を急ぐべきではなかろうか。加えて間接被害倒産や連鎖倒産を防ぐため、企業財産包括保険などのリスクファイナンス戦略も必要である。

■自治体や企業のBCP策定に際し、関係者が共有すべき防災・危機管理の方向は「ライフスポット防災」などの事前防災である。

