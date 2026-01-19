東日本大震災で「あっという間に手に入らなくなったもの」…南海トラフ巨大地震が起きれば水も食料も届かないという「絶望的な現実」

「避難所に行けば助けてもらえる」――その期待は、南海トラフ巨大地震では通用しないかもしれない。 能登半島地震の現場で目撃されたのは、水も食料も暖房も圧倒的に不足し、寒さと不衛生に耐え忍ぶ被災者たちの姿だった。

広域災害において、救援物資がすぐに届くという前提はもはや幻想に近い。インフラが断絶した世界で、あなたと家族は最低一週間、自力で生き延びることができるだろうか。 揺れから生き残った命を、その後の避難生活で失わないために。地域や建物単位でインフラと備蓄を確保し、逃げる街から「逃げ込める街」へと変貌させる「ライフスポット防災」。その全貌と、私たちが今すぐ始めるべき「備え」について防災・危機管理の第一人者である山村武彦氏が解説する。

ライフスポット防災

ライフスポット防災とは、1995年1月17日に発生した阪神・淡路大震災後に生まれた防災概念のひとつである。

その日、大阪国際交流センター大ホールで開催予定だった「第4回日米都市防災会議」に出席するため、私は前日から大阪市天王寺区のホテルに宿泊していた。午前5時46分、ベッドごと下から突き上げる衝撃と揺れで目を覚ました。その後、持っていた携帯ラジオの情報を頼りに地震発生約2時間後の神戸に入った。途中救助活動を手伝い、テレビ中継に出演し被害の甚大さを伝え、一刻も早い救援・救助の必要性を訴えた後、避難所の様子を見て回った。

避難所となっていた小中学校の体育館には寒さに震え余震に怯える多数の避難者が玄関や廊下まであふれかえっていた。関西に地震はないという根拠なき安全神話もあってか、どこの避難所も水・食糧・非常用トイレ・寝具の備蓄はおろか、暖房設備がほとんど準備されていなかった。その後、ボランティア元年といわれるほど、全国から多数のボランティアが駆け付けてくれたが、当初の避難所はインフラが途絶える中、寒さと物資不足の絶望的状況だった。

隣人とも離ればなれになった被災者たちは、心細い避難所を見限り、親戚、知人、友人を頼って他地域へと一時疎開する人が多かった。避難所では寒さ、過労、医薬品不足、ストレスなどで持病が悪化する人や、インフルエンザがまん延し健康な人でも体調を崩す人が続出、約3か月後に震災関連死と認定された人は約900人に上った。その後、徐々に復興を果たしていくが、地域によっては人が戻らずコミュニティが崩壊。道路が広くなり街はきれいになったが、絆や温もりのない無機質な街になってしまったと嘆く人もいた。

そうした教訓から、大規模災害でも一週間程度は避難所・地域・地点（スポット）ごとに、自力で生き延びることができるように事前に準備・備蓄する「ライフスポット防災」という概念が生まれた。

しかし、震災の記憶が風化すると、表面的には安全・安心まちづくりが重要と言いながら「災害は不確定要素が多く、防災対策は利益を生まない後ろ向き投資」などとネガティブ思考に移行し、形式的な防災対策になりがちである。

災害関連死を減らすライフスポット防災

そうなると防災関係機関も事前対策よりも、発災後の被災地支援を重要視して「迅速なプッシュ型救援、総力挙げての復興支援」という「災害後対応」に重点が置かれるようになっていく。

その結果、11年東日本大震災や24年能登半島地震でもライフラインの長期断絶、物資不足、復旧・復興の遅れ、多数の震災関連死、コミュニティ崩壊で、復興や町の存続をも脅かすほど深刻な人口流失と地域ポテンシャルの低下を招いている。

防災庁の創設・発足は国家の防災指針を新たな防災・危機管理戦略構築のチャンスである。特に短期・中期・長期的に取り組むべき戦略課題は、大規模災害時の犠牲者と災害関連死を減らし被災地の人口流失を防ぐことにある。そのためには地域ごとにその街で生き残り、その街で生き延びられるように、建物やシステムの強靭化と共に事前の準備と備蓄の充実を図る「ライフスポット防災」の推進が不可欠である。

広域に張り巡らされた配線、配管、道路、鉄道などでつながった電気・水道・ガス・通信・物流などのライフラインは、大規模災害でその「ライン」が寸断・断絶する蓋然性が高く、プッシュ型救援物資さえすぐに届けられない可能性も高い。といって広域ネットワークで結ばれ繋がれたラインが断絶しないように完璧な耐震化は技術的にもコスト的にも現実的ではない。ライフスポット防災が目指すのは、市町村をいくつかのスポット（地点）に分け、そのスポットごとに

・官民連携し地域電力システムを構築する

・地域貯水タンクを設置する（水道の流通経路等に）

・被災者が生き延びるため非常用品を一定量備蓄する

ということだ。

つまり、発災時にスポット（地点）ごとに住民たちが自力で生き残り、生き延びることができるように、平時から利活用できる独立した最低限のスポットインフラを構築し、一定数の非常用物資を備蓄することだ。災害発生時、被災したスポットに対し被災を免れた隣接スポットが連携して支援する。スポットごとに独立したインフラ設備や備蓄倉庫が整備されれば、災害時にも「逃げるまちから逃げ込めるまち」になる。

しかし、ブロックごとに独立したスポットインフラを整備するには時間とコストと膨大なエネルギーを費やすため、一朝一夕には完遂できない。議論を尽くし短期・中期・長期の目標・計画を立て、100年かかっても真の防災大国を目指すべきである。そうした国家戦略が達成するまでの間避難所単位及び想定孤立地域・事業所・家庭が連携し、インフラ断絶時のリカバリ対策と一週間は自力で生き残るための備蓄が必要となる。

特に南海トラフ巨大地震、日本海溝・千島海溝地震、首都直下地震など国難級の大規模災害に備えるには、国や自治体だけでは対応に限界がある。家庭、企業も連携し国家を挙げて立ち向かうライフスポット防災の推進が急務である。なぜならばそれらの巨大地震が発生すれば、太平洋ベルト地帯の工場、拠点が広域で同時多発的に被災する。それにより生産・物流が停滞し、深刻かつ長期的にモノ不足が発生する可能性があるからだ。

乾電池が消えた日

驚いたのは、あっという間に乾電池が店頭から姿を消したことだった。これまでにも災害時に一時的品不足はあったが、数日後には供給や流通が追い付き比較的短時間で解消されるのが常だった。しかし、東日本大震災の時は乾電池の品切れが3か月以上も続き、予備乾電池備蓄の重要性を再認識した。

東日本大震災時、被災地の広域停電だけでなく、福島第一及び第二原子力発電所事故を含む発電設備の一部機能不全により、電力需給が厳しくなった。このため東京電力は3月14日〜3月28日まで計画停電を実施。対象区域は1都8県に及び、照明器具や情報機器などの非常電源確保が必要になった。特にスマホの充電、ラジオ、懐中電灯、ランタン等に使用する乾電池（特に単一と単三）の爆発的需要増加で、日本中の店頭から乾電池が一斉に姿を消したのだ。主な要因は製造工場の被災、インフラ断絶、物流網の崩壊、需要の爆発的増加（停電・買いだめ）等の複合要因によるもので、とくに製造工場の被災が引き金になった。

北関東から東北に集中していたOEM（受託生産）を含む乾電池生産の主力工場が軒並み被災したこと、従業員やその家族の被災、ガソリン不足、物流網の混乱に加え長期停電・断水等による操業停止も影響した。品不足は3月11日の地震発生直後から始まり、計画停電が実施された3月下旬ごろピークに達した。

供給側も手をこまねいていたわけではない。被災を免れた工場や復旧した工場では、休日返上で24時間フル稼働し増産体制を取ると共に、パナソニックはタイ、インドネシアなどの海外工場から緊急空輸し、西友は米国ウォルマートから110万個の乾電池を緊急輸入するなど各社がそれぞれのチャネルを通じて懸命の供給努力を重ねた。

本来、日本国内で販売する乾電池には日本語の注意書き（JIS規格準拠）が必要だが、緊急事態のため外国語ラベルでの販売も特例として認められた。それでも正常な需給体制に戻るには6月〜7月まで3か月以上かかっている。メディアで乾電池不足が伝えられると、普段あまり使用していない人たちも念のために買っておこうと行列に並ぶなど、全国的な買い急ぎや買いだめなどで品不足解消までに時間がかかったものとみられている。

■東日本大震災では乾電池だけでなく、工場被災や需給バランスの崩壊で様々な生活用品や工業製品が不足し生活や生産活動に大きな影響を与えた。

品不足になったもの

東日本大震災時に乾電池のほかに品不足に陥った主なものを挙げてみる

・【食料品（パン・カップ麺・米・飲料水等）】

品不足理由：工場の被災、コンビニ・スーパーマーケットの物流網の混乱、被災地支援優先出荷、パニック的買いだめ等。

・【燃料（ガソリン・軽油・灯油）】

品不足理由：製油所・油槽所等の被災、港湾やタンク施設の損壊、道路損壊でタンクローリーが動けない、停電で暖房機器燃料の需要急増等

・【防災グッズ（懐中電灯・携帯ラジオ・非常用トイレ・非常持ち出し袋）】

品不足理由：買い急ぎ、パニック的買いだめによる需要急増、物流網の混乱等。

・【トイレットペーパー・ティッシュ、紙製品】

品不足理由：製紙工場の被災、物流網の混乱、パニック的買いだめによる需要急増等

・【使い捨てカイロ】

品不足理由：製造拠点の被災、停電で暖房が使えず需要急増、被災地優先出荷、物流網の混乱、パニック的買いだめによる需要急増等。

・【カセットコンロ・カセットボンベ】

品不足理由：停電・ガス停止で需要急増、工場被災、物流網の混乱、パニック的買いだめによる需要急増等。

・【日用品（おむつ・生理用品・衛生用品】

品不足理由：工場の被災、停電による生産工場の操業停止、計画停電による工場の業

務縮減、物流網の混乱、パニック的買いだめによる需要急増等。

・【医薬品（常備薬・湿布・消毒薬等】

品不足理由：工場の被災、物流網の混乱、避難生活での需要急増等。

・【建築資材（合板・断熱材・住宅設備機器）】

品不足理由：工場の被災、復興需要・家屋修繕需要の急拡大、物流網の混乱等。

・【自転車】

品不足理由：ガソリン不足で車が使用できず、移動手段として需要急増、部品工場の被災等。

・【車載用半導体（マイコン・センサー等）】

品不足理由：世界シェア約30％超の自動車用マイコンを生産していたルネサンスエレクトロニクス那珂工場が被災し生産停止で世界中の自動車メーカーが減産に追い込まれた。多くの電子部品が半年待ちになった。

・【半導体・メモリ関連（NAND・DRAM等）】

品不足理由：東北地域に製造拠点を持つメーカー（当時の東芝メモリなど）の工場や設備が被災、電力不足・計画停電でラインが一時停止等

・【液晶パネル・電子部品（コンデンサ・コネクタ等）】

品不足理由：東北地方に集中していた電子部品工場の被災、停電・断水で生産ラインが停止、物流の混乱で出荷不能等

■東日本大震災よりも広域地域が烈しい揺れと大津波に見舞われる南海トラフ巨大地震が発生すれば、長期にわたり生産・経済活動に極めて深刻な影響を与えることになる。

