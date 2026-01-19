南海トラフ巨大地震で「太平洋ベルト地帯」が壊滅する…日本経済を襲う「1241兆円被害」の衝撃的な現実

「避難所に行けば助けてもらえる」――その期待は、南海トラフ巨大地震では通用しないかもしれない。 能登半島地震の現場で目撃されたのは、水も食料も暖房も圧倒的に不足し、寒さと不衛生に耐え忍ぶ被災者たちの姿だった。

広域災害において、救援物資がすぐに届くという前提はもはや幻想に近い。インフラが断絶した世界で、あなたと家族は最低一週間、自力で生き延びることができるだろうか。 揺れから生き残った命を、その後の避難生活で失わないために。地域や建物単位でインフラと備蓄を確保し、逃げる街から「逃げ込める街」へと変貌させる「ライフスポット防災」。その全貌と、私たちが今すぐ始めるべき「備え」について防災・危機管理の第一人者である山村武彦氏が解説する。

どうなる！ 太平洋ベルト地帯

南海トラフ巨大地震で甚大被害が予想される地域は、太平洋ベルト地帯と呼ばれる一大工業地帯である。東は茨城県鹿島市から西は大分県中部に至る約1200kmに及ぶ日本の産業と経済を支える主要企業の本社や工場が連なる広域エリア。工業出荷額（製造品出荷額等）の約70%を占めるといわれ、企業資産が分厚く集積する人口と経済密度の濃い地域である。

具体的には「鹿島臨海工業地帯（茨城県鹿島地区）」、「北関東工業地域（埼玉県北西部）」、「関東内陸工業地域（埼玉県の一部）」、「京葉工業地域（千葉県東京湾沿岸部）」、「京浜工業地帯（東京都・神奈川県・埼玉県南中部）」、「東海工業地域（静岡県）」、「中京工業地帯（愛知県・岐阜県・三重県）」、「阪神工業地帯（大阪府・兵庫県・和歌山県）」、「堺泉北臨海工業地域（大阪府南部）」、「播磨臨海工業地域（兵庫県西部）」、「瀬戸内海臨海工業地域（兵庫県西部）」、「瀬戸内工業地域（岡山県・広島県・山口県・香川県・愛媛県）」、「北九州工業地帯（山口県西部・福岡県北部・大分県北部）」、「大分臨海工業地帯（大分県中部）まで、鉄鋼業、石油化学工業、自動車製造業、船舶・航空機の製造業、

電子・電気機器等の製造業、食品・加工食品産業の製造業、農業・漁業など主要産業が高度かつ重層的に集積している。

南海トラフ巨大地震が発生し大揺れや大津波の直撃を受ければ、太平洋ベルト地帯の工場、生産設備、インフラ、ライフライン、ロジスティックなどが壊滅的なダメージを被り、東日本大震災を遥かに上回る被害規模となり、我が国は過去に経験したことのない経済的打撃を受ける可能性がある。

影響は国内にとどまらず、多様なネットワークを通じ、国際サプライチェーンへと波及し、世界の主要産業や工場の操業停止・業務縮減、世界的なモノ不足、価格高騰、為替や株価の急変動などを誘引し国際的な経済・金融市場を揺るがす「日本ショック」になる可能性がある。その影響がまたブーメランのように日本に跳ね返り、国内はさらなる負のスパイラルに陥る恐れがあり、正常な経済活動に復するまで長期間かかるともいわれている。

25年3月31日に政府の南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループが公表した被害想定によれば、発災1年後の経済被害は292兆円と推計され、日本の名目GDP（24年度・約609兆円）の約50％、国家予算（25年度・約115兆円）の約250％に相当する。この推計を基に公益法人土木学会は復興までの期間や被害額を試算し、25年6月11日に公表した。

復興期間は22年間に及び、被害額は地震・津波で建物などが損壊する直接的な「資産被害」を225兆円、道路や港湾施設の破壊により経済活動が滞る間接的な「経済被害」を1241兆円と推計。ただし、今後海岸堤防のかさ上げや主要な橋梁・住宅・ビル等の耐震化などのハード・ソフト対策・整備が進めば、845兆円に削減でき復興期間も約18年短縮できるとしている。太平洋ベルト地帯が南海トラフ巨大地震に襲われ同時多発的に生産困難に陥った場合、影響を受ける主な産業と製品は次のように想定される。

南海トラフ巨大地震で影響を受ける産業と製品（１）

・【鉄鋼業・素材産業】

製鉄所や化学プラントの多くが原料輸入と製品出荷のために沿岸部に立地しており、大揺れ、液状化、津波で施設や設備が直接被災する可能性が高い。とくに自動車の骨格に使用され「ハイテン」と呼ばれる自動車用高張力鋼板は代替生産が難しいため、この生産が停滞すると国内だけでなく世界中の自動車工場が操業停止などの影響を受ける。そのほか、電磁鋼板（モーター用）・アルミ素材なども供給困難に陥る可能性がある。

・【石油化学工業・プラスティック・樹脂】

巨大な石油化学コンビナートが停止すると、そこで生産されてきた「基礎化学品」が供給できなくなる。その影響を受ける製品は、合成樹脂・ゴム・自動車のバンパー・タイヤ・内装材・家電の筐体を含むあらゆる工業製品の原料が止まり、包装資材、食品・ペットボトル・医療用包装など生活必需品のパッケージ。さらに半導体製造に不可欠な高純度薬品（レジストなど）の供給が停滞する。その結果、広範な産業や生産に深刻な影響を及ぼす。

・【自動車産業】

特に東海地方は自動車産業の心臓部と位置付けられており、この地域に展開する工場群が被災すると、部品一つ欠けても自動車が作れなくなり「ジャスト・イン・タイム」方式のウィークポイントが露呈する。影響を受けるのは完成車、エンジン・トランスミッション・精密鋳造・加工が必要な基幹部品、車の頭脳となる電子制御ユニット（ECU）、その他多様な自動車用部品・ハイブリッド車用バッテリー・エアバッグなどの安全部品等。

それら生産工場の生産が停止すれば、1次〜3次下請けの中小企業まで直接・間接的に影響を受けるため、代替生産確立に数か月から年単位の時間を要する可能性がある。自動車は1台あたり約3万点の部品から成り立っているといわれるが、そのうち一つの部品が欠品になっただけでも完成車にはならない。とくにウィークポイントといわれるのがボディやエンジン部品を作るための「金型」。金型は一部を除き職人によるオーダーメイドが多く時間とコストがかかる。そのため津波などで金型工場やプレス工場などが被災すると金型を作り直すため相当の月数を要する。

さらに物流網が混乱し、三河港・名古屋港・四日市港・大阪港・神戸港などの国際戦略港が津波や液状化で被災し機能不全に陥ると、海外への輸出がストップする。

南海トラフ巨大地震で影響を受ける産業と製品（２）

・【半導体・電子部品産業】

関西や九州（シリコンアイランド）には世界シェアの高い電子部品工場が多数存在しており、大揺れ、大津波、大規模な液状化、インフラ・物流断絶で広範な産業にまで影響を及ぼす可能性がある。例えば積層セラミックコンデンサ（MLCC）は、スマートフォンやEV車に数百〜数千個使用される極小部品で、日本メーカーが高いシェアを持っている。

ほかにも汎用半導体・ロジック・パワー半導体・センサー・高精度電子部品。さらにスマホのカメラ部品として使用されるイメージセンサーや、リチウムイオン電池の部材などが供給停止に陥る。

東日本大震災の時、車載マイコンで世界シュアの高い工場が被災した時、世界中の自動車メーカーが減産を強いられ完全復旧までに約6か月かかったことも忘れてはならない。南海トラフ巨大地震では同様事態が同時多発的に発生する可能性がある。

・【造船・航空機・大型構造物】

造船業は瀬戸内海沿岸に集積され、航空部品の製造拠点は中京地区に集中している。ドック（船舶建造設備）や港湾が津波や地殻変動で損壊すると、復旧までに年単位の時間を要することになり新造船建造に大きな影響をもたらす可能性がある。またボーイング社などの主要サプライヤー工場が被災すれば、航空機胴体・翼などの生産に影響するため、世界の航空機生産計画に遅れを生じさせる可能性がある。

・【精密機器・医療機器産業】

医療機器（内視鏡、検査機器）・精密工学機器（カメラレンズ、光学部品）・産業用ロボット・FA機器（工場自動化装置）・液晶パネル等。

南海トラフ巨大地震で影響を受ける産業と製品（３）

＜生活への影響＞

・【食品・加工食品・乳製品・飲料産業】

南海トラフ巨大地震で東名高速道路や名神高速が通行不能となる可能性が高い。また国道1号線をはじめ主要道は土砂災害や津波による被害を受けやすいため、物流網の混乱を招けば、被災しない地域の食品・乳製品・生鮮食品などを被災地やそのほかの地域に運ぶ手段が限られてしまう。

また、パッケージ（食品トレー・包装フィルム・紙製品等）が不足すれば生産・出荷できない可能性もある。缶コーヒー、緑茶飲料・カップ麺・パン、菓子、牛乳、ヨーグルト・冷凍食品・調味料（醤油、ソース、だし）・レトルト食品等で、供給が混乱し品不足になる可能性がある。

・【ガソリン・灯油・燃料関連】

太平洋沿岸にある製油所（ENEOSや出光等）・油槽所・貯蔵施設が被災すれば操業停止となり、物流網の混乱も加わるのでガソリンスタンドに長蛇の列ができ、東日本大震災時のように「緊急車両のみ給油」や「10リットル給油制限」が地域によって数週間〜1か月以上続く可能性がある。

影響を受ける主なものは、ガソリン、軽油、灯油（製油所の操業停止）・工業ガス（酸素、窒素、アルゴン、カセットボンベ）。燃料不足により食料品、日用品（物流停滞）等様々な物品の品不足を引き起こすと想定されている

・【トイレットペーパー】

トイレットペーパーは国内生産の約40％が静岡県に集中。ここが被災あるいは物流が止まると、全国的に深刻なトイレットペーパー不足となる可能性がある。

企業の供給責任

まずは工場等が被災しないようにすることが企業の責任。津波ハザードマップの浸水想定区域であれば、浸水想定区域外への転出・移転が最善だが、それには膨大なコストと時間がかかるので、次善対策としては建造物や設備の耐震化、地盤のかさ上げ、防潮堤の整備、防水扉などで施設の浸水を防ぐ施策が必要だ。

津波は単なる海水の流動だけではない。周辺の小型船舶、車両、損壊された建物の残骸などを漂流物として巻き込み濁流と共に襲ってくる。一定強度のある施設であっても漂流物の衝突・衝撃で損壊しやすくなる。そこで漂流物を遮断するための、支柱とロープで校正された「津波スクリーン」を周囲に設置する方法もある。また、液状化の危険度が高い地盤であれば、重要施設の地盤改良も有効である。

断絶する可能性の高いインフラ対策としては、自家発電設備と非常用燃料の備蓄、飲料水用の貯水タンクの設置をすれば、インフラが回復するまでの一定期間を自力で生き延びることができ、迅速な応急復旧・早期業務再開につながる。

また、被災することが避けられないと想定される場合は、支援を受けやすくするための「災害時受援計画」や「事前復興計画」の作成が不可欠。さらに想定被災地外で代替生産できるようにマルチファブ化やAIやクラウドを活用し、サプライチェーンの多重化・見える化を進めておく必要がある。

いずれにしても、災害が発生してからでは遅いので、今のうちに実践的BCPの策定を策定し、個人・部署・組織別の「初動アクション計画」など、リアリティのある事前対策を実行し、供給責任が果たせるようにしておくことが重要だ。

