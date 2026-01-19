【著者インタビュー】杉山響子さん／『憤怒の人 母・佐藤愛子のカケラ』／小学館／1870円

大ベストセラー『九十歳。何がめでたい』など愛読者の多い愛子センセイは家庭ではどんな母親だったのか。大切な思い出をどんどん忘れていく母と過ごしたかけがえのない時間を愛情と哀切たっぷりに綴った傑作エッセイ集。

母が、だんだん自分の知っている母ではなくなっていく

『憤怒の人』の著者は佐藤愛子さんの読者にはおなじみの、一人娘の杉山響子さんである。

響子さんが母について書きたいと思ったのは、102歳になった佐藤さんの老いとアルツハイマー型認知症がきっかけだった。

「母が、だんだん自分の知っている母ではなくなっていくんです。打てば響く、あの話の面白い佐藤愛子がという思いがありました。私たち2人の記憶はたくさんあって、もし母が死んだらそれは私だけの記憶になってしまうし、私がボケたら、この世から消えてしまう。そうなる前に書き残しておきたいと思ったんです」

響子さんと佐藤さんは東京・世田谷の二世帯住宅で暮らしていたが、佐藤さんの認知症が徐々に深刻になり、監禁されているという妄想が始まって、家族による介護は難しくなる。施設でのショートステイをへて都内の有料老人ホームに移ったことなども本には書かれている。

「書き終えてまず思ったのは、『おふくろさんがどう思うかな』でした。母が世間に見せたい自分というのは、強くて、いろんなことにこだわらず、泰然自若としている佐藤愛子です。

私が書いたのはそれとは違っているかもしれない。生々しい現実を書くと長年の読者をがっかりさせるかもしれないけど、でもやっぱり、年をとって衰えることも含めての佐藤愛子の人生なんだから、そういう部分も書かなければと思いました」

認知症が始まってからの佐藤さんは、響子さんを亡くなった姉の早苗さんと混同することもあった。

「顔の横で小さく手招きして『ねえちゃん』と私を呼ぶんです。見たことのないしぐさで、いま思うと『小さなアイちゃん』に戻ってたんだろうなと思います。自分と母とのあいだの隙間があいていく感じがあって、逆にそれで客観的に見ることもできた気がします」

何か書いてくれと頼まれると佐藤さんは、戦争孤児のためのエリザベス・サンダース・ホームをつくった澤田美喜の「人生は美しいことだけ憶えていればいい」という言葉を書いていた。そういう意味では、美しいことだけでなく、美しくないことも、まるごと書き留めておこうという意志にもとづき書かれた本である。

タイトルにもなった「憤怒」は佐藤さんの人となりを表す象徴的な言葉だが、本を読むと、そばにいる家族はさぞ大変だっただろうと改めて思わされる。

響子さんは、佐藤さんの怒りを、

「火山が噴火するように怒りのマグマが溜まったら怒る」のだとみる。怒ってから、怒りの正当な理由を探すということになる。

「何も理由がないのに、『あんた、何が気に食わないのよ』って私に食ってかかるのはもうしょっちゅうですよ。そういうときは、いま怒りたいんだろうな、と思ってやりすごしていました。しばらくすると、『なんで私あんなに怒ってたんだろうね』って言うんだけど、知るわけないじゃないですか。怒ると血のめぐりが良くなって、活性化するんでしょうね」

母の弱いところや面倒なところも書くが、非難はしないように心がけていたそうだ。

「人を非難するときって、どうしても上から目線になるじゃないですか。上からでも下からでもなく、スナップ写真を文字にするみたいに書こうと思っていました」

「田畑麦彦に会いたいなぁ」の言葉ちょっと衝撃だった

響子さんが「困ったお母さん」というエッセイの依頼を受けたとき、佐藤さんが原稿を読んで全面的に書き直し、「やっぱり私はウマイねぇ」と満足していたというエピソードが出てくる。淡々と書かれているが、これはなかなかしんどかったのではないか。

「結構、プライドはへし折られてズタズタになりましたね。母は自分の気に入らない文章は直したくなるんです。30年以上、小説を書いては送ってくる人がいて、『なんべん言ったらわかるのよ！ もう書くのやめなさいよ！』って遠くの人が振り返るぐらいの大声で怒鳴るんですけど、相手の人は『前回も叱られました』ってケラケラ笑ってて、ある意味、いい組み合わせなんじゃないかと思ったことがあります」

生まれてからこのかた、響子さんの人生は折に触れ、佐藤さんの作品に書かれてきた。

なかには書いてほしくなかったこともある。高校3年生のとき、がまんにがまんを重ねた響子さんが、「あれは書かないでほしかった」と言ったことがあったそうだ。

「友だちのことも勝手に書かれていたので『なんなんだこれは』と言ったら、『じゃあ7万円出す』って。7万円くれて、お詫びにその子にもおごりましたよ。それで終了。学費も生活費も、なんでも母の原稿料から出ていると思うとそれ以上は強く言えませんでした。

その後は、母が『なんか面白いことないかね』と言ってきても、『ないね』で終わるように（笑い）。向こうは私が大人になって面白くなくなったと思ってるかもしれないけど、こちらが情報を漏洩しなくなっただけです」

本の中で、佐藤さんが「田畑麦彦に会いたいなぁ」と言った、と書かれていて驚いた。田畑麦彦は佐藤さんの離婚した夫で響子さんの父、事業の失敗で佐藤さんに多額の借金を背負わせた人物である。

「私にもちょっと衝撃でした。元気なときは『あんたのお父さんには参ったよ』しか言わなかったのに。たぶん自分が置かれている現状がわからなくなって、なんとかわかりたいと思ったとき、あの理屈屋で、論理的に話す田畑麦彦だったら自分が納得できるように話してくれるという期待があって恋しくなったんだと思います」

杉山響子（すぎやま・きょうこ）／1960年東京生まれ。『戦いすんで日が暮れて』『血脈』『九十歳。何がめでたい』などで知られる直木賞作家・佐藤愛子を母に、「嬰へ短調」で文藝賞を受賞した作家・田畑麦彦を父にもち、幼少期に両親の離婚を経験。1989年に結婚し1991年に桃子を出産。愛子センセイとは長年ひとつ屋根の下で暮らす。著書に『物の怪と龍神さんが教えてくれた大事なこと』がある。2024年に公開された映画『九十歳。何がめでたい』では響子さん役を真矢ミキさんが演じた。

