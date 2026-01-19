中日の涌井秀章投手が１８日放送のフジテレビ系特番「ジャンクＳＰＯＲＴＳプロ野球スター集結！ＳＢ ｖｓ阪神再び！トーク日本一決定ＳＰ」（午後７時）に出演。今季の優勝を宣言する一幕があった。

セ・パ両リーグのスター選手２４人が大集結。トーク日本一を目指して競い合った今回。

今季のペナント争いについて「次はウチの優勝っていうデータを見つけたんです」と話し出した涌井。

「中日は２２年から２４年まで立浪（和義）監督さんの時に３年連続最下位だったんですけけど、同じ間隔で３年連続最下位は（９９年から）２００１年（まで）の阪神・野村（克也監督）さん以来なんです」と続けると「２００２年に阪神が星野（仙一監督）さんに代わって４位。それで２００３年に優勝。中日も去年、監督が変わって４位。と言うことは？」と司会の浜田雅功を見ながら問いかけた涌井。

浜田が「（優勝が）近くなってきてるぞっていう実感はあるわけ？」と聞き返すと「みんな忘れてるんですけど、去年、阪神が優勝してるじゃないですか？ 唯一、阪神に勝ち越したのがドラゴンズだけなんです。だからポテンシャルはあるんですよ」と涌井はきっぱり。

しかし、共演の広島・秋山翔吾に「チームのデータの話はいいと思うんですけど、涌井さん、去年そんなに投げてないのに、よくここまで強気に言えるなって」とツッコまれ苦笑していた。