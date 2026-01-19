プロ野球の厳しい世界で約30年にわたり現役の最前線で戦った2人の左腕──工藤公康氏（62）と山本昌氏（60）の経歴はまさに"レジェンド"と呼ぶに相応しい。なぜこれほどの長きにわたり現役を続けられたのか、科学的データを活用する現代野球はその目にどう映るのか。熱く語り合った。【全3回の第1回】

【写真】腕がムチのようにしなっている 西武で投げていたころの工藤公康氏。独特のフォームで投げる山本昌氏も

肘が痛い時に腕立て伏せ

工藤：今は多角的に分析できるトレーニングコーチが指導してくれるなど恵まれた環境だけど、昔のトレーニングコーチって学生時代に長距離を走っていた人とかが漫然とやっていた感じだよな。

山本：はい。コンディショニングコーチもいなかったですし、トレーニングって言っても走るだけ。ウエイトもなかった。

工藤：そもそもウエイト場がないんだもん。キャンプの時、一応ビニールテントの下にベンチプレスとダンベルが転がってるだけで、みんな素通り。でも、走る量は今の倍はあったね。

山本：いや、倍じゃきかないですよ。おかしいぐらい走ってましたから。

〈通算224勝の工藤氏は1982年に西武でデビュー後、ダイエー、巨人などを渡り歩き、11度の日本一に貢献して「優勝請負人」と呼ばれた。2011年の引退時は48歳。一方の山本氏は1984年から中日一筋で通算219勝をあげた。41歳でのノーヒットノーランを含め、数々の最年長記録を有し、2015年に50歳で引退している。驚異的なキャリアの2人は確かな理論がないなかでも、自ら考え抜いて鍛錬を重ねたと振り返る。〉

工藤：当然、俺らの時代のほうが走る量や投げる量は多かったけど、今の若い子のほうがダンベルやベンチプレスをガンガン上げられるよね。まあ、俺はダンベル120キロ上げてたけど。

山本：僕はいつもローテーション間には60キロ15回3セットを必ず一度やってました。

工藤：おお、偉い！

山本：あと、寝る前の手首強化だけは高2から引退前日までずーっとやりましたね。2キロの重りを持って手首を上下に動かす。テレビを見ながらでも左右200回ずつやって寝るのを習慣にしてました。カバンにいつも2キロの重りを入れていたから、道具係の人にいつも「おめぇのカバン重てぇな」と言われてました。

工藤：昔、江夏（豊）さんが肘を痛めた時に"腕立てやって治した"って聞いたことがあって、痛い時に痛いことをやる逆療法をやったことがある。肘が痛い時に腕立てをすると、最初はやっぱり痛いんだけど、痛みが和らいでくる。腕立てのおかげかわかんないけど、痛みが取れたのは本当。

山本：腕立ては僕もしてました。今と何が違うかっていったら、必ず練習の終わりに腹筋背筋があったでしょ。今はやらないですよね。

工藤：そう、何百回とやらされた。先人たちがやっていたのもあってランニングの終わりにやってた。今思えば、ランニングの前にやって体幹をしっかりして走ったほうがより鍛えられるんだけどね。

寝ないで投げて完封

山本：とにかく練習量はもの凄かったですよね。

工藤：自分たちで最低限これって考えたものを必ずやってた。

山本：晩年になってもやってました。例えばキャンプで100メートルのタイムで若手に勝てなくなるんですけど、本数だけはしっかり走る。40歳からは休まなくなりました。落合（博満）監督時代のキャンプは6勤1休で、その休みも球場行ってジョギングやウエイトしてましたし、大晦日も元日もナゴヤ球場の室内でひとり走って投げてました。休み明けが一番怪我しそうなんで、常に体に油を流しておかないといけない。

工藤：俺も年齢を重ねるたびにオフの休みが短くなって、最後はほぼほぼなかった。まさに"油切れ"にならないように体を動かすんだよね。

山本：ちょうど僕らって昭和から近代野球への転換の過渡期の選手なんです。"走れ走れ"から1990年代になるとウエイトや科学的トレーニングが出てきて、きちんと資格を持つトレーナーも4〜5人と増え、バランスの良い練習が入ってきました。

工藤：その過渡期にプレーできたからこそ最初にベースができて、長く現役を続けられたのは確か。

山本：星野（仙一）監督のキャンプなんて酷かったですから。巨人の"地獄の伊東キャンプ"が有名だけど、中日の秋の浜松もヤバかった。歩いて球場に行って、球場でランニングして、帰りもホテルまで走り、着いたらエアロビクスと腹筋背筋。夜10時に終わってホテルの下のラーメン屋で1杯食べてバタンキューです。まあ、よく死なずに1か月やってました。

工藤：中日に行っていたら長くやれてないな（笑）。俺の場合、4年目までポストシーズンがなかったから12月27日まで投げ込みしてた。それでも、明けて1月4日の朝刊に監督の広岡（達朗）さんのコメントで「寮生が帰ってきてない。やる気のないやつは帰ってこなくて結構だ」って記事が載ってるんだから……。

山本：とはいえ、ブルペンで完璧に投げられても試合でできるのはその3割とかですよね。

工藤：そうだね。3割といっても"ボール半個分の出し入れ"ができるかの基準での3割だけどね。

山本：正確に投げられる確率を高くするには投げ込みが必要。体に覚えさせることが重要ですよね。

工藤：「投げ込み」っていう言葉は、"必要に応じて投げる"ということだから。投げて負担のない投げ方を覚えたのはある。200球近く投げた時にいい球が行き始めるとか。

山本：今のシステムのほうが全員をちゃんと救えるというか、みんなが力を出せるシステムになってきていますね。僕らは生き残り合戦みたいなところで野球やってきた。

工藤：今のように100球で交代なら中4日でいけるな。

山本：藤浪（晋太郎、現DeNA）が（阪神時代に）金本（知憲）監督に160球投げさせられて話題になったことがあったけど、僕の初完封は160球ですから。

工藤：俺なんか延長12回で190球近く投げたよ。

山本：しかも昔の西武のピッチャーって、六本木で遊んで寝ないで投げたって本当ですか？

工藤：ナベ（渡辺久信）ちゃんも俺も六本木からタクシーで帰って寝ないで投げたことある。

山本：デイゲームじゃないでしょ？ 勝ったんですか？

工藤：ナイターよ。ナベが先に勝って「工藤さん、寝ないで勝てますよ」って。次は俺が完封して「おい、ナベ、勝てるな」と。でも、次にナベが寝ないで投げたらボコボコに打たれて「やっぱ寝なきゃダメ」って話になった（笑）。

（第2回へ続く）

【プロフィール】

工藤公康（くどう・きみやす）／1963年、愛知県生まれ。1982年に西武ライオンズに入団。ダイエー、巨人、横浜などに在籍し、14度のリーグ優勝、11度の日本一に輝く。2011年に引退。現役通算224勝142敗3セーブ。2015年にソフトバンク監督に就任し、7年間で日本シリーズを5度制覇した。

山本昌（やまもと・まさ）／1965年、神奈川県生まれ。日大藤沢高から1984年に中日入団。3度の最多勝を獲得した。41歳でのノーヒットノーラン、49歳での勝利など数々の最年長記録を打ち立て、2015年シーズンを最後に50歳で引退。現役通算219勝165敗5セーブ。

取材・構成／松永多佳倫（ノンフィクション作家）

※週刊ポスト2026年1月30日号