税務調査で知った「一時は羽振りがよくても富裕層から脱落する人と、長く資産を維持する人、その違いは？」

普段はポロシャツにチノパン、金使いが派手な人相手は高級スーツ

何事においても成功した人のやり方を真似ることは有効です。お金の面で豊かになりたければ、すでに金銭的成功を果たした富裕層の行動を参考にするといいとはいえ、富裕層と一口に言ってもその生態はさまざまであり、どんな人をモデルケースにするかは慎重に考えたいところです。

以前、ある建築会社の社長（Jさんとします）から面白い話を聞きました。Jさんによると、お金持ちはいくつかのタイプにカテゴリー分けできるといいます。

一見質素だけど資産家というタイプもいれば、見た目が派手なタイプ、ビジネス第一というタイプ、さまざまなお金持ちがいる。たしかに、私も国税の仕事を通じて色々なお金持ちを見てきましたが、相続するときまで資産を維持している堅実なお金持ちと、ビジネスや投資などで短期間で資産を増やしたお金持ちでは、ライフスタイルや考え方に違いがあると感じていました。

Jさんは億を超える不動産をいくつも所有している超富裕層ですが、自身はあまり派手な生活を好まないと話していました。たしかに、服装はポロシャツにチノパンとカジュアルで一見してお金持ちという感じではありません。

ところが、そんなJさんも顧客と会うときには高級車で打ち合わせ先に向かい、服装も高級スーツで固めているといいます。なぜかといえば、ビジネスのターゲットを、「お金使いが派手な人」にしているから。そうした顧客は見た目を重視するため、彼らに合わせなければ商機を逃してしまうという考えのもと、Jさんは顧客の「見栄」を満たす工夫をし、ビジネスを成功させていたのです。

電通グループのファッション・ラグジュアリー専門エージェンシー、株式会社ザ・ゴールが2016年に発表した意識・消費行動調査は、世帯年収が2000万円以上かつ金融資産5000万円以上（保険、有価証券、土地などを除いた資産）の人々をリッチ層と位置づけ、次のようにカテゴライズしています。

１ 守リッチ：資産を守りたい堅実・慎重派

２ ワイルドリッチ：お金も、自信もある、生涯チャレンジャー

３ 見栄っ張リッチ：自分を自分以上に見せてくれるブランド大好き

４ アクティブリッチ：モノよりコトを大切にするインテリジェンス

５ パワーリッチ：すべてに貪欲。財・色兼備の購買モンスター

６ 隠れリッチ：日々是穏やかこそ贅沢

パパ活で荒稼ぎした女性にお金は残らない

私が相続税調査を通じて見てきた富裕層の多くは、守リッチか隠れリッチでした。一般に目立つのは高級車を乗り回すような見栄っ張リッチですが、こうした人は一時的に高収入になっても亡くなるまで資産を維持することが難しく、やがて富裕層から脱落してしまいます。

私はある時、男性から多額の金銭をもらう、いわゆる「パパ活」で荒稼ぎをした女性の税務調査に関わったことがあります。準備調査の段階で数千万円の収入があることが想定されましたが、いざ本人から聞き取りを行うと、お金がほとんど残っていません。資金の流れを追うと、ホストとの飲み代やブランド物購入で大半を使い切っていました。とはいえ税金の申告・納付義務は残るため、彼女は追徴税を含め巨額の税金を滞納することになってしまいました。

高収入の見栄っ張リッチの生活ぶりは華やかで魅力的に映りますが、やはり長続きするものではありません。普通の人が地道に資産を築くなら、収入よりも先に支出をコントロールして、「守リッチ」を目指すのが基本です。

守リッチを目指す上で大切なのは、ムダな支出をしないこと。車や住宅の購入を検討するときも、「華やかな暮らしの演出」ではなく、「資産をなるべく増やしたり維持したりするにはどうしたらいいか」という視点を中心に置いて考えるようにしましょう。

