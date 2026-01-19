BRICS¤ÏÅÓ¾å¹ñ¤Î¡ÖÃ±¤Ê¤ëÂåÊÛ¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡ÄÀ¤³¦¤ÎÉÏ¤·¤¤¹ñ¡¹¤¬BRICS¤Ø¤Î²ÃÆþ¤òÇ®Ë¾¤¹¤ë¡¢¹ñºÝÀ¯¼£¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÃÖ¤µî¤ê¡×¤Î¸½¼Â
¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¡¢À¤³¦Åª¤Ê°ÜÌ±ÇÓÀÍ±¿Æ°¡¢¸¢°Ò¼çµÁÅª¹ñ²È¤ÎÂæÆ¬¡¢¥È¥é¥ó¥×2.0¡¢¤½¤·¤ÆÌ±¼ç¼çµÁÀ©ÅÙ´ðÈ×¤ÎÊø²õ¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¤Ê¤¼À¤³¦¤Ï¤³¤³¤Þ¤ÇµÞ¤ËÍÉ¤é¤®¤Ï¤¸¤á¤¿¤Î¤«¡©¡×¡£
¹ÖÃÌ¼Ò¸½Âå¿·½ñ¤Î¿·´©¡¢¡Ø¿·½ñ À¤³¦¸½Âå»Ë ¤Ê¤¼¡ÖÎÏ¤³¤½ÀµµÁ¡×¤Ï¤è¤ß¤¬¤¨¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ù¡ÊÀîËÌ¾Ê¸ã Ãø¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò¤Î¹ñºÝ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬¡¢º®ÌÂ¤¹¤ë¹ñºÝÀ¯¼£¤ÎÆæ¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¹ñºÝÀ¯¼£³Ø¼Ô¤äÉ¾ÏÀ²È¡¢À¯¼£²È¤ä¸½¾ì¤òÃÎ¤ë¼ÂÌ³²È¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò´º¹Ô¡£Ã©¤êÃå¤¤¤¿Åú¤È¤Ï¡©
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢BRICS¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¤ß¤Æ¤¤¤¯¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢ÀîËÌ¾Ê¸ã¡Ø¿·½ñ À¤³¦¸½Âå»Ë ¤Ê¤¼¡ÖÎÏ¤³¤½ÀµµÁ¡×¤Ï¤è¤ß¤¬¤¨¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ù¤è¤êÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÆî¡×¤ÎµÕ½±¨¡¨¡BRICS¤ÎÏÀÍý¤È¿´Íý
¥¢¥Õ¥ê¥«ÂçÎ¦¤ÎºÇÆîÃ¼¤Ë¶á¤¤´îË¾Êö¡£º°ÊË¤ÎÂç³¤¸¶¤òË¾¤àÌ¨¤Ï¡¢±Ñ¸ì¤Ç¡ÖCape of Good Hope¡×¤ÈÉ½µ¤µ¤ì¤ë¡£ËÜÍè¤Ê¤é¡Ö´õË¾Ì¨¡×¤ÈÌõ¤¹¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢¸íµ¤µ¤ì¤¿¤Þ¤ÞÄêÃå¤·¤¿¤é¤·¤¤¡£
´îË¾Êö¤ÎËÌ¤Ë¤Ï¡¢Ê¿¤é¤ÊÄº¾å¤ÇÍÌ¾¤Ê¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¤¬¹¤¬¤ë¡£¥¤¥ó¥É¹ÒÏ©¤ò³«¤¤¤¿¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤ÎÃµ¸¡²È¥ô¥¡¥¹¥³¡¦¥À¡¦¥¬¥Þ¤¬1497Ç¯¤Ë¤³¤ÎÌ¨¤òÄÌ²á¤·¤¿»þ¤â¡¢³¤Ï©¤«¤é±óË¾¤·¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¿Í¸ý600Ëü¤òÄ¶¤¹Æî¥¢¥Õ¥ê¥«ºÇÂç¤ÎÅÔ»Ô¥è¥Ï¥Í¥¹¥Ö¥ë¥¯¤Ï¡¢´îË¾Êö¤ÎËÌÅì¤ÎÊý³Ñ¤Ë¤¢¤ë¡£Ä¾Àþµ÷Î¥¤Ë¤·¤ÆÌó1200km¡£Åìµþ¡½¼¯»ùÅç´Ö¤è¤ê±ó¤¤¡£¼Ö¤Ç¹Ô¤¯¤È¡¢Í¥¤ËÈ¾Æü°Ê¾å¤Ï¤«¤«¤ë¡£
Æî¥¢¤òÂåÉ½¤¹¤ë¶âÍ»¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î°ìÂçµòÅÀ¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤ÏÈ¾À¤µª¶á¤¯¤ËµÚ¤Ö¥¢¥Ñ¥ë¥È¥Ø¥¤¥È¡Ê¿Í¼ï³ÖÎ¥¡Ë»þÂå¤Î°Å¤¤Îò»Ë¤¬Àø¤à¡£2023Ç¯8·î¡¢¤½¤ÎÂçÅÔ²ñ¤Ç½ÅÍ×¤Ê¹ñºÝ²ñµÄ¤¬³«¤«¤ì¤¿¡£
¡ÖÆî¡×¤ÎÌÜ³Ð¤á
Âè15²óBRICS¼óÇ¾²ñµÄ¤Ç¤¢¤ë¡£BRICS¤ÎB¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢R¤Ï¥í¥·¥¢¡¢I¤Ï¥¤¥ó¥É¡¢C¤ÏÃæ¹ñ¤ò»Ø¤¹¡£Åö½é¤Ï¤³¤Î4¥õ¹ñ¤ÇÈ¯Â¤·¡¢¡ÖBRICS¡Ê¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¡£»þ¤ò·Ð¤ÆÀè¿Ê7¥õ¹ñ¡ÊG7¡Ë¤ÎÂÐ¹³¼´¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤ë¿·¶½¹ñ¥°¥ë¡¼¥×¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÂ¤¸ì¤ÎÌ¾ÉÕ¤±¿Æ¤Ï¡¢µðÂç¶âÍ»´ë¶È¥´¡¼¥ë¥É¥Þ¥ó¡¦¥µ¥Ã¥¯¥¹¤Î¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¤À¤Ã¤¿¥¤¥®¥ê¥¹¿Í¥¸¥à¡¦¥ª¥Ë¡¼¥ë¡£ÎäÀï¤ÎÇÆ¼Ô¥¢¥á¥ê¥«¤¬9.11¥Æ¥í¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿2¥õ·îÍ¾¤ê¸å¤Î2001Ç¯11·î¡¢Åê»ñ²È¸þ¤±¤Î¥ì¥Ý¡¼¥È¤ÇÌ¿Ì¾¤·¤¿¡£(Ãí1)
Åö»þ¡¢¡ÖBRICS¡×4¥õ¹ñ¤Ï¹â¤¤ÀøºßÎÏ¤òÈë¤á¤¿¿·¶½»Ô¾ì¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ï·ÐºÑ²þ³×¤ò¿Ê¤á¡¢¥í¥·¥¢¤Ï¥½Ï¢Êø²õ¸å¤Î·ÐºÑ²óÉü¤ÎÅÓ¾å¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¥¤¥ó¥É¤Ç¤ÏIT»º¶È¤¬µÞÀ®Ä¹¤·¡¢Ãæ¹ñ¤â¾ºÎµ¤ÎÀª¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤Ï1978Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ö²þ³×¡¦³«Êü¡×°ÊÍè¡¢»Ô¾ì²þ³×¤ò¿Ê¤á¡¢Í¢½Ð¼çÆ³¤Î·ÐºÑÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤¿¡£2001Ç¯12·î¤ÎÀ¤³¦ËÇ°×µ¡´Ø¡ÊWTO¡Ë²ÃÌÁ¤òµ¡¤Ë¡¢¡ÖÀ¤³¦¤Î¹©¾ì¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤òÉÔÆ°¤Î¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¡£
³Æ¹ñ¤¬¼ÂÎÏ¤òÃß¤¨¡¢¹ñºÝÀ¯¼£¤ÎÉ½ÉñÂæ¤ËÌö¤ê½Ð¤¿¤Î¤Ï09Ç¯¡£¡ÖBRICS¡×¤Ï6·î¡¢¥í¥·¥¢ÃæÉô¤Î¥¨¥«¥Æ¥ê¥ó¥Ö¥ë¥¯¤Ç½é¤Î¸ø¼°¼óÇ¾²ñµÄ¤ò³«¤¯¡£11Ç¯¤Ë¤ÏÆî¥¢¡ÊS¡Ë¤â²Ã¤ï¤ê¡¢5¥õ¹ñ¤Î¡ÖBRICS¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
23Ç¯¤ÎÂè15²óBRICS¼óÇ¾²ñµÄ¤Ï¿·¤¿¤Ë6¥õ¹ñ¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¹ç°Õ¤·¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¹ñ¤ò°ìµ¤¤ËÇÜÁý¤¹¤ë¡£Îò»ËÅª¤Ê¥µ¥ß¥Ã¥È¤Î¡Ö»Å³Ý¤±¿Í¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¼çºÅ¹ñ¡¦Æî¥¢¤ÎBRICSÃ´ÅöÂç»È¡ÊÅö»þ¡Ë¤Î¥¢¥Ë¥ë¡¦¥¹¡¼¥¯¥é¥ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¶¦ÄÌ¤Î²È¡×
¥¹¡¼¥¯¥é¥ë¤È²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï2024Ç¯2·î¡¢¥¤¥ó¥É¤Î¼óÅÔ¥Ë¥å¡¼¥Ç¥ê¡¼¤À¤Ã¤¿¡£³èµ¤¤È·öÓä¤¬¤ß¤Ê¤®¤ëÂçÅÔ²ñ¤Î´×ÀÅ¤ÊÃÏ¶è¤Ë¤¢¤ëµÜÅÂÉ÷¤Î¹âµé¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥¿¡¼¥¸¡¦¥Ñ¥ì¥¹¡×¡£¤½¤³¤Ç³«¤«¤ì¤¿¹ñºÝ²ñµÄ¡Ö¥é¥¤¥·¥ÊÂÐÏÃ¡×¤ÎËë´Ö¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£
¥¤¥ó¥É³°Ì³¾Ê¤Î¸å²¡¤·¤ò¼õ¤±¡¢16Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥é¥¤¥·¥ÊÂÐÏÃ¤Ï¡¢¡Ø¿·½ñ À¤³¦¸½Âå»Ë¡ÙÂè3¾Ï¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¥É¥¤¥Ä¤Î¡Ö¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó°ÂÁ´ÊÝ¾ã²ñµÄ¡×¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë³°¸ò¤ÎÉñÂæ¤À¡£Àè¿Ê¹ñÃæ¿´¤Î¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤ÈÈæ¤Ù¡¢¿·¶½¡¦ÅÓ¾å¹ñ¤ÎÀ¼¤¬¤³¤À¤Þ¤¹¤ë¡£
¥¹¡¼¥¯¥é¥ë¤ÈÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¤¿¤Î¤Ï¥¿¡¼¥¸¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Î¥Æ¥é¥¹¡£Ä¹Ç¯¡¢Æî¥¢¤ÎBRICSÃ´ÅöÂç»È¤òÌ³¤á¡¢ÂçÅýÎÎ¥·¥ê¥ë¡¦¥é¥Þ¥Ý¡¼¥¶¤ÎÊäº´Ìò¡¦¸Ä¿ÍÂåÍý¡Ê¥·¥§¥ë¥Ñ¡Ë¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¿·¶½¡¦ÅÓ¾å¹ñ¤Î³°¸ò³¦¤Î´éÌò¤È¤·¤Æ¡¢¥é¥¤¥·¥ÊÂÐÏÃ¤Ë¾·ÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
2·î¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Ãë²¼¤¬¤ê¤Î¥Æ¥é¥¹¤Ë¤ÏÍÛ¸÷¤¬¤µ¤ó¤µ¤ó¤È¹ß¤êÃí¤°¡£Èþ¤·¤¤²Ö¡¹¤Ç¾þ¤é¤ì¤¿²ÖÃÅ¤¬ÊÂ¤Ó¡¢ÃæÄí¤Ë¤ÏÇ»ÎÐ¤Î¼ÇÀ¸¤¬Á¯¤ä¤«¤Ë¹¤¬¤ë¡£±ßÂî¤ËÃå¤¤¤Æ¤·¤Ð¤é¤¯¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¡¼¥¯¥é¥ë¤¬É×¿ÍÆ±È¼¤Ç¸½¤ì¤¿¡£
³ì¿§¤ÎÈ©¤Ë¿¿¤Ã¹õ¤Ê¤¢¤´¤Ò¤²¡£È¾Ç¯Á°¤Î23Ç¯8·î¡¢BRICS¼óÇ¾²ñµÄ¤ò¼è¤ê»ÅÀÚ¤ê¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¹ñÇÜÁý¤ØÆ³¤¤¤¿Î©¤ÆÌò¼Ô¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÂºÂç¤Ê¤È¤³¤í¤Ï¤ß¤¸¤ó¤â¤Ê¤¤¡£É×¿Í¤Ë¤·¤Ð¤·¤ÎÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤ë¤È¡¢±ßÂî¤Ë¹ø¤ò²¼¤í¤·¤¿¡£
¡Ö¥è¥Ï¥Í¥¹¥Ö¥ë¥¯¼óÇ¾²ñµÄ¤Ë¤Ï¡¢BRICS¤ÎÀµ¼°¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Â¿¤¯¤ÎÅÓ¾å¹ñ¤ò¾·ÂÔ¤·¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤Ë60¤òÄ¶¤¹¹ñ¤Î»ØÆ³¼Ô¤é¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¡£¥¹¡¼¥¯¥é¥ë¤Ï¸Ø¤é¤·¤²¤Ë¤½¤¦ÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤À¤±¤Î´Ø¿´¤ò¸Æ¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢BRICS¤¬ÅÓ¾å¹ñ¤Î¡ÖÃ±¤Ê¤ëÂåÊÛ¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤«¤é¤À¤È¤¤¤¦¡£80²¯¤òÄ¶¤¹À¤³¦¿Í¸ý¤Î¤¦¤Á¡¢¿·¶½¡¦ÅÓ¾å¹ñ¤Ë½»¤à¿Í¤Ï85%¤òÀê¤á¤ë¡£·ãÆ°¤¹¤ëÉÔ³Î¼Â¤ÊÀ¤³¦¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡ÖBRICS¤ÏÈà¤é¤ÎÍÊ¸î¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡£
ºÇÉÏ¹ñ¤Ï¡ÖÆÃ¤ËÂç¤¤ÊÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥¹¡¼¥¯¥é¥ë¤Ï¸À¤¦¡£¡ÖÈà¤é¤Ï²¿¤«¤ËÂ°¤·¡¢¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°Â¿´´¶¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤¹¤¬¤ë¤â¤Î¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¡£¤½¤¦¤·¤¿¹ñ¡¹¤«¤é¡¢BRICS¤Ø¤Î²ÃÆþ¿½ÀÁ¤ä¡¢²ÃÆþ¤ò½ä¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬°ú¤¤âÀÚ¤é¤Ê¤¤¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
ºÇÉÏ¹ñ¤È¤ÏÆÃ¤Ë³«È¯¤ÎÃÙ¤ì¤¿¹ñ¤ò»Ø¤¹¡£¡Ö¸åÈ¯³«È¯ÅÓ¾å¹ñ¡ÊLDC¡Ë¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¡¢¡3Ç¯´Ö¤Î¹ñÌ±Áí½êÆÀÊ¿¶Ñ¢±ÉÍÜÉÔÂ¿Í¸ý¤Î³ä¹ç¤ä5ºÐ°Ê²¼¤ÎÆýÍÄ»ù»àË´Î¨£ÇÀºîÊªÀ¸»º¤Î°ÂÄêÅÙ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë·ÐºÑÅªÀÈ¼åÀ¨¡¨¡¤Ê¤É»°¤Ä¤Î´ð½à¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¹ñÏ¢·ÐºÑ¼Ò²ñÍý»ö²ñ¤Î¿³µÄ¤ò·Ð¤Æ¡¢¹ñÏ¢Áí²ñ¤ÇÇ§Äê¤µ¤ì¤ë¡£
3Ç¯¤Ë°ìÅÙ¡¢LDC¥ê¥¹¥È¤¬¸«Ä¾¤µ¤ì¡¢24Ç¯Ëö»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢·×44¥õ¹ñ¤¬LDC¥ê¥¹¥È¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñÏ¢²ÃÌÁ¹ñ¤ÎÌó4Ê¬¤Î1¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÂçÈ¾¡¢32¥õ¹ñ¤ÏÆî¥¢¤ÈÆ±¤¸¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¹ñ¡¹¤À¡£
¡Ö¤¹¤¬¤ë¤â¤Î¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ºÇÉÏ¹ñ¤Ë¡¢BRICS¤Ï¡Ö¡Øµï¾ì½ê¡Ù¤òÍ¿¤¨¤¿¡×¤È¥¹¡¼¥¯¥é¥ë¤Ï¸À¤¦¡£¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï´ó¤ëÊÕ¤Ê¤ÉÏ¤·¤¤¹ñ¡¹¤Î¡Ø¶¦ÄÌ¤Î²È¡Ù¤À¡£Èà¤é¤ò¤Ä¤Ê¤°¿¨ÇÞ¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
BRICS¤Î°ÕµÁ¤òÇ®¤Ã¤Ý¤¯¸ì¤ë¥¹¡¼¥¯¥é¥ë¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤µ¤ì¤¿ÉÏ¤·¤¤¿Í¡¹¡×¤Ø¤Î¶¦´¶¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î»×¤¤¤ò¾úÀ®¤·¤¿¤Î¤ÏÈà¤ÎÀ¸¤¤Î©¤Á¤È¡¢ËÌÈ¾µå¤ÎË¤«¤Ê¹ñ¡¹¤Î¡Öñá¤ê¡×¤ËÂÐ¤¹¤ëÅÜ¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
