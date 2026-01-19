就職活動で「自己分析」は必要ない！ 「自分に合った企業」は自己分析では見つからない

学生優位と言われる昨今でも、自分の希望する企業への就活がうまくいくかどうかは別の話。そこで、就職活動を控えるすべての学生に、楽に面接上手になれる書籍『面接の赤本 2028年度版 (本当の就職テスト)』から、就職活動に必ず役立つ「自己分析しない就活法」をご紹介。

自己分析には決定的な問題点がいくつもある！

「就活はまず自己分析から始めるものだ」ってネットによく書いてあるので、有名な自己分析の本を使って、自己分析を始めました。

でも、サークルもしてないし、バイトもしてないし、大学の授業もあんまり熱心に受けてないので、いくら自己分析をしても、アピールするネタが見つかりません。

自己分析をしたら、過去のイヤなことやいじめられていたトラウマまで思い出してしまいました。

就活する自信がなくなりました。ウツになりそうです……

普通の学生が自己分析をすると、君のように、時間をかけたけど何も見つからないということがほとんどだ。

自己分析はしなくても就活はできるし、内定もちゃんと取ることができる！

普通の学生が自己分析をすると自己嫌悪に！

就活といえば、最初に自己分析に多くの時間をかけることが多いが、実はこれは間違い。

優秀な学生が自分の優秀な能力の棚卸しに自己分析をするのであれば上手くいく。それでも自己分析に使う時間は多すぎる。

しかし、普通の学生が自己分析をすると、自分のとりえのなさを何度も自覚することになり、自己嫌悪におちいり、自信を失って就活に失敗することが多い。

自己分析は自分の過去を書き出す作業！

まずは、自己分析がどういうものかを説明しよう。

有名な自己分析の本だと500ページ以上もあり、その大半のページが「小学生の自分について書け」「中学生の自分について書け」のようなお題があり、自分で書いて埋めるワークシートになっている。

こうした大量のワークシートを埋めていき、自分の核（人生の中心となる価値観）を見つけ、自分の核に基づいた自己PR やガクチカを作り、自分の核に基づいた会社選びをするというものだ。

真面目にやったら、たぶん毎日1〜2時間かけて2〜3カ月くらいかかるだろう。親や兄弟、友人から聞き取りして書くワークシートもあり、大変な手間だ。

ワークシートに書けるような良い経験を多くしている学生だとよいが、書くべき経験がまるでない学生だといくら考えてもワークシートが埋められず、時間だけが過ぎていく。結局、途中で挫折し、自己分析をあきらめる学生が多い。そして、自己分析の本に「就活はまず自己分析から始めなくてはいけない」と書かれているので、自己分析をあきらめた学生はそのまま就活がストップしてしまう。

長所を見つけ、合う企業を見つけるのが目的だが……

自己分析の主な目的は2つある。「自己PR やガクチカに使う、自分の長所とその根拠となるエピソードを見つけるため」と「自分に合った企業・業界を見つけるため」の2 つ。

1つ目の「自己PR やガクチカに使う、自分の長所とその根拠となるエピソードを見つけるため」という目的なら、自己分析はある程度、意味がある。

しかし、2つ目の「自分に合った企業・業界を見つけるため」という目的なら、自己分析の意味はあまりない。企業や業界のことをたいして知らずに、自己分析の結果で志望企業や志望業界を決めるのは無理がある。

また、自己分析をして、自分の性格・能力とやりたい仕事・入社したい企業が合致しない部分があったら、あきらめてしまう人がいる。しかし、それはもったいない。自分に足りない部分があれば、それを補うように成長すればよいだけだ。

自己分析をしても合う企業は見つからない！

仮に、男性だけの世界で20年間生きてきた男性がいるとする。テレビ・ネットを見ても男性しか登場しない特殊な世界だ。その男性が「理想の女性はどんな人？ 君のどこが女性にとって魅力になる？」と質問されたら、どうするだろう？

「まずは、理想の女性像を見つけるために自己分析だ」と考えはしないだろう。

自己分析しても、女性を見たことがないのだから、何も出てこない。

多種多様な女性と会って、話し、一緒に時間を過ごすことで、「こういう女性は自分に合うし、好きだ」とわかってくるだろう。

ところが、就活では多くの人が業界の知識もなく、会社の知識もなく、職種に関する知識もないまま、最初に自己分析をしている。非常に不思議なことだ。

まずは業界の知識、会社の知識、職種に関する知識を吸収することだ。そうすれば、自己分析などしなくても、おのずと自分の志望企業は見えてくるし、自分の何が仕事で活かせるかも見えてくる。

