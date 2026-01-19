多くの人が意外と知らない「死亡届の届出人は誰がなるのか？」

じつは、いつの間にか日本は「単独（ひとり）世帯が一番多い」国になっていたことをご存知でしょうか。

死亡届の「届出人」は誰がなるのか？

意外と知られていないのが、役所に提出する死亡届には「届出人」の欄があり、そこに記す人を確保しておかなければならないということだ。実際に死亡届を出しに行くのは、多くの場合、葬儀社の人がおこなってくれる。そういった代理で届を出す人ではなく、戸籍上に記載される「届出人」である。

「届出人」には誰でもなれるというわけではない。戸籍法第87条で届出人になれる立場の人が指定されているが、確保できないケースが増えている。友人や知人は、どんなに仲が良くても「届出人」にはなれない。ここでまた「親族主義の壁」にぶち当たることになる。

「ひとり暮らし」の者にとって大変難問である。戸籍法第87条ではまず、届出義務を負う者として、同居の親族、その他の同居者、家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人が挙げられている。

そこで「ひとり暮らし」の人の身になって考えてみよう。「同居の親族、その他の同居者」はいるわけはない。持ち家であった場合は、「家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人」もいない。このような事態が顕著になってきて、戸籍法第87条に第2項が加わった。届出義務は負ってはいないが、届出ができる者として「同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意後見受任者」が付け加えられた。

天涯孤独の人は少ないので、「同居の親族以外の親族」が加わったことは朗報のように思われるが、そううまくはいかない。実際の声を聞くと、次のような答えが返ってくる。

「私は、両親はとっくに亡くなっているし、仙台に姉がいるのですが、94歳なんです。姉の方が先に逝く可能性が高いでしょう。そうなったら、どうしたらいいのでしょうか」

「同居以外の親族がいることはいますが、みな没交渉です。私が高齢でひとり暮らしをしていると、親族は私に頼られたら困ると思って、みな私に近寄らなくなっています。そんな人たちを絶対頼りたくないし、財産も一円たりとも親族にいかないよう、遺言を書いています」

親族がいるからといって、関係が疎遠になっていたり、甥や姪などは長いこと会っていないと、そばを通ってもわからないことが多い。「届出人」問題は、まだ解決されていないのだ。

