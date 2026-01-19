川崎宗則、中島宏之がドバイで大活躍！中東で躍動するプロ野球選手たちと砂漠から始まった”野球の未来”

砂漠で「日本人」が主役になった夜

昨年末にドバイを家族で訪れましたが、日本の個人と日本企業の現地における活躍・浸透を目の当たりにしましたのでレポートします。

25年末にアラブ首長国連邦 (UAE)のドバイとアブダビを家族で訪れました。この時期のUAEは最高気温が20-25度、最低気温も15-20度と非常に過ごしやすい気候です。そして、この気候を活かして昨年末から野球のプロリーグがドバイにてスタートしました。

このプロリーグにはメジャーリーグや日本プロ野球（NPB）のOB選手に加えて、これからの成長が期待されるNPBの若手有望選手も遠征しています。さらにテレビ番組として日本でトライアウトが開催されたこともあって、多くの日本人選手が参加していました。

私たちは初代のチャンピオンを決めるプレーオフの最終戦を観戦しました。スタジアムはドバイの中心部から車で30分ほど離れた砂漠エリアにあります。周辺には野球だけでなく、クリケットなど、ほかのスポーツのスタジアムがいくつも整備されていました。

クリケットファンに向けた新・プロ野球構想

もともと、このドバイのプロ野球リーグの構想も中東・南アジアエリアの膨大なクリケットファンの取り込みを狙ったもので、UAEを本拠とするファルコンズとウルブズに加えて、インドのムンバイ・コブラズ、パキスタンのカラチ・モナークスの４チームからなっています。

そして、レギュラーシリーズを勝ち抜いたファルコンズとコブラズの２チームがプレーオフを行い、１勝１敗で迎えた最終戦を観戦しました。

スタジアムにはネット裏と内野にしか席がありません。プレーオフの最終戦ですが、席は半分ほどしか埋まっておらず、観客数は数百人にとどまっていました。

ただ、スタジアム周辺には様々な露店が出ており、シェイクシャックやドミノピザなど大手ブランドのケータリングができる上に、中東エリアにもかかわらずビールやワインなどのアルコールも飲めるので、日本や米国の野球観戦時とかわらず楽しく観戦できました。

どちらのチームの攻撃時にもずっと同じメンバーによる鳴り物の応援がされていて、さらにDJによるライブ実況や、イニング交代時にはカメラマンがファンを取材してその様子がモニターに映し出されるなど、ドバイ独自の演出もいろいろとされていました。

肝心の試合ですが、スタメンの半分近くを占める日本人選手の活躍により、ファルコンズが圧勝して初代チャンピオンとなり、プレーオフのMVPには川崎宗則選手が選ばれていました。

ファルコンズには元西武の中島宏之選手も所属しており、同年代のこれらの選手のプレーぶりには勇気づけられました。

スポーツで都市づくり

このドバイのプロ野球リーグはまずまず成功したことを受けて、今後は上記の４チームに加えてジェッダやリヤドなどサウジアラビアと、カタールのドーハのチームも含めて８チームにまで拡大する予定だそうです。また、各チームの試合数も最大20試合にまで増えるようです。

こうしたスポーツの現場での変化は、単なる野球リーグの成功にとどまらず、ドバイやアブダビが国家戦略として進める「スポーツを軸とした都市づくり」そのものを映し出しています。

後編『ムネリンだけじゃなかった…！新天地ドバイを支える“和製スリーダイヤ”の秘密』では、その全体像をさらに掘り下げていきます。

【つづきを読む】ムネリンだけじゃなかった…！新天地ドバイを支える”和製スリーダイヤ”の秘密