野球の世界一を決めるワールド・ベースボール・クラシック(WBC)開幕まで45日。本大会へ向けて続々と侍ジャパンのメンバーが決まっていくなか、日本テレビ系「Going! Sports&News」では連覇を目指す日本の“キーマン”を徹底討論。野球解説者の五十嵐亮太さん、さらに井端弘和監督と2013年大会で共闘した松井稼頭央さんが熱く語りました。

過密日程でカギとなる投手陣が話題になると、松井さんは「僕はね、平良かなと思うんですよ」と、西武監督時代の教え子でもある平良海馬投手を指名。「もちろん後ろ(リリーフ)で投げられるし、先発も経験しているから長いイニングを投げられる」と、昨季31セーブでタイトルを獲得したほか、自身が監督を務めた期間に先発の一角を担っていたことを強みとして語ります。

松井さんは続けて「平良投手はコントロールもいいと思うし、初見であのクイックは(相手も)対応が非常に難しいと思うんですよね」と、動き出しから投げるまでの時間が短い代名詞の“クイック投法”が効果的になると力説。一般的に球速が落ちるとされるクイック投法ですが、平良投手は最速160キロをマークするなど、相手にとっては読みづらい投球術を持っています。松井さんは「いろいろな役割ができるピッチャーが1人いてくれると、チームとしては非常に助かるんじゃないかなと感じますよね」とかつての教え子に太鼓判を押しました。

もう1人、五十嵐さんは「僕は伊藤投手ですかね」と、昨シーズン沢村賞に輝いた日本ハムの伊藤大海投手をあげました。「先発でも中継ぎでも、なんなら抑えでもいってくれる。すべてのボールの質がいいと思うし、ここぞという時に力を入れてしっかりコントロールできるんですよ」と、投手としての基礎的な部分を高く評価。さらに「あとは投げっぷりの良さであったりとか、気持ちの強さ。短期決戦で力を発揮するタイプ」と語ると、「絶対に外したくない投手ですね、伊藤大海投手は」と絶賛しました。

