ブラック、グレイ、ホワイトを表現

ジャガー・ランドローバー・ジャパンは『レンジローバー・イヴォーク』の特別仕様車、『グラナイト・エディション』を限定180台で受注開始した。モダン建造物やインテリア家具などで採用されている素材、グラナイト（花崗岩）から着想を得て企画された特別仕様車だ。

【画像】インスピレーションはモダン建造物などのマテリアル！レンジローバー・イヴォーク・グラナイト・エディション 全8枚

グラナイトを構成するブラック、グレイ、ホワイトを表現すべく、エクステリアカラーには『フジホワイト』（ソリッド）と『カルパチアングレイ』（プレミアムメタリック）の2色を用意。さらにコントラストブラックルーフ、20インチ『スタイル1085』アロイホイール（グロスダークグレイ、ダイヤモンドターンドコントラスト）、重厚感のあるエボニーインテリアを採用した。



レンジローバー・イヴォーク・グラナイト・エディション ジャガー・ランドローバー・ジャパン

パワートレインはガソリンエンジンモデルの『イヴォーク・ダイナミックSE P200』と、マイルドハイブリッド（MHEV）を搭載したディーゼルエンジンモデルの『イヴォーク・ダイナミックSE D200』の2種類をベースに、人気のオプションコールドクライメートパックも装備している。

130台の内訳は以下の通りとなる。

グレード ボディカラー 台数 価格

P200 フジホワイト 65台 699万円

P200 カルパチアングレイ 65台 709万円

D200 フジホワイト 25台 799万円

D200 カルパチアングレイ 65台 809万円

＊全てエボニーインテリア （グレインレザー）