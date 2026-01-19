【限定180台発売】レンジローバー・イヴォークに『グラナイト・エディション』登場 インスピレーションはモダン建造物などのマテリアル
ブラック、グレイ、ホワイトを表現
ジャガー・ランドローバー・ジャパンは『レンジローバー・イヴォーク』の特別仕様車、『グラナイト・エディション』を限定180台で受注開始した。モダン建造物やインテリア家具などで採用されている素材、グラナイト（花崗岩）から着想を得て企画された特別仕様車だ。
【画像】インスピレーションはモダン建造物などのマテリアル！レンジローバー・イヴォーク・グラナイト・エディション 全8枚
グラナイトを構成するブラック、グレイ、ホワイトを表現すべく、エクステリアカラーには『フジホワイト』（ソリッド）と『カルパチアングレイ』（プレミアムメタリック）の2色を用意。さらにコントラストブラックルーフ、20インチ『スタイル1085』アロイホイール（グロスダークグレイ、ダイヤモンドターンドコントラスト）、重厚感のあるエボニーインテリアを採用した。
レンジローバー・イヴォーク・グラナイト・エディション ジャガー・ランドローバー・ジャパン
パワートレインはガソリンエンジンモデルの『イヴォーク・ダイナミックSE P200』と、マイルドハイブリッド（MHEV）を搭載したディーゼルエンジンモデルの『イヴォーク・ダイナミックSE D200』の2種類をベースに、人気のオプションコールドクライメートパックも装備している。
130台の内訳は以下の通りとなる。
グレード ボディカラー 台数 価格
P200 フジホワイト 65台 699万円
P200 カルパチアングレイ 65台 709万円
D200 フジホワイト 25台 799万円
D200 カルパチアングレイ 65台 809万円
＊全てエボニーインテリア （グレインレザー）