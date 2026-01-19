@AUTOCAR

ブラック、グレイ、ホワイトを表現

ジャガー・ランドローバー・ジャパンは『レンジローバー・イヴォーク』の特別仕様車、『グラナイト・エディション』を限定180台で受注開始した。モダン建造物やインテリア家具などで採用されている素材、グラナイト（花崗岩）から着想を得て企画された特別仕様車だ。

【画像】インスピレーションはモダン建造物などのマテリアル！レンジローバー・イヴォーク・グラナイト・エディション　全8枚

グラナイトを構成するブラック、グレイ、ホワイトを表現すべく、エクステリアカラーには『フジホワイト』（ソリッド）と『カルパチアングレイ』（プレミアムメタリック）の2色を用意。さらにコントラストブラックルーフ、20インチ『スタイル1085』アロイホイール（グロスダークグレイ、ダイヤモンドターンドコントラスト）、重厚感のあるエボニーインテリアを採用した。


レンジローバー・イヴォーク・グラナイト・エディション    ジャガー・ランドローバー・ジャパン

パワートレインはガソリンエンジンモデルの『イヴォーク・ダイナミックSE P200』と、マイルドハイブリッド（MHEV）を搭載したディーゼルエンジンモデルの『イヴォーク・ダイナミックSE D200』の2種類をベースに、人気のオプションコールドクライメートパックも装備している。

130台の内訳は以下の通りとなる。

グレード　ボディカラー　台数　価格
P200　フジホワイト　65台　699万円
P200　カルパチアングレイ　65台　709万円
D200　フジホワイト　25台　799万円
D200　カルパチアングレイ　65台　809万円
＊全てエボニーインテリア （グレインレザー）