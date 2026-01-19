なにわ男子・西畑大吾（２９）が今秋公開の映画「時給三〇〇円の死神」で、俳優の福本莉子（２５）とＷ主演を務めることが１８日、分かった。２人は映画初共演となる。

オファーを受けた西畑は「お話をいただいた時にタイトルから興味をそそられました。『時給３００円！？』、『え？死神！？』と」と特徴的なタイトルに驚きつつ「原作を読ませていただき、必ず訪れる『死』を題材にしながら、その儚さや美しさが繊細に、時に大胆に描かれており感銘を受けました」と絶賛した。

原作は作家の藤まる氏によるライトノベル小説。「死神のアルバイト」を通じて「死」と向き合う人々と出会い、成長していく主人公たちの姿が１０〜２０代の共感を得たヒット作だ。西畑が演じるのは父の逮捕、両親の離婚に加え、多額の借金を抱えた大学生・佐倉真司。人生に絶望する中、福本演じる同級生・花森雪希から紹介され「時給三〇〇円」の「死神のアルバイト」をスタートさせる。

死神のアルバイトというこれまでにない役柄に挑む西畑は「『死』が残酷で儚いだけのものではなく、『生』と『死』の美しさも兼ね備えていると感じていただける作品になっております」とアピール。「そんな『死』を未来へと繋げるために奮闘する“時給３００円の死神のアルバイト”。その仕事ぶりを是非、劇場でご覧いただければ」と呼びかけた。