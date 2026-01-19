『リブート』大物ミュージシャン登場 ネット「まさか黒幕？」「役者でも一流なのかよ！」
俳優の鈴木亮平が主演を務める、TBS系日曜劇場『リブート』（毎週日曜 後9：00）の第1話が、18日に放送された。以下、ネタバレを含みます。
【写真】まさか黒幕？ 大物ミュージシャン演じる”怪しいキャラ”
今作は、多くの日曜劇場を手掛けた黒岩勉氏の完全オリジナル脚本で、構想に3年をかけた超力作だ。物語は、妻殺しの罪を着せられたパティシエ・早瀬陸が、自らの潔白を証明するため、警視庁の悪徳刑事・儀堂歩の顔に“リブート”し、真実を追うという“エクストリームファミリーサスペンス”。嘘と真実が入り乱れ、怒涛のスピードで展開していく。
視聴者が注目したのは、藤澤涼架（Mrs. GREEN APPLE）が演じる霧矢直斗。冬橋（永瀬廉）とバディを組んでいる仲間で、並外れたコミュニケーション能力を持つ明るいキャラクター。言葉遣いが悪く軽薄だが、冬橋の命令には忠実に従う。
連ドラ初レギュラーとなる藤澤に、視聴者からは「ミセスの藤澤さん、演技するんだ!!めっちゃ上手でした」「ミセス藤澤さん、役者でも一流なのかよ！」「初めて見るタイプの藤澤涼架で好き」「霧矢、終盤に冬橋を裏切りそう〜まさか黒幕？ｗ」などの声が寄せられている。
