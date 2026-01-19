フィリピンの株式市場は現在、歴史的な転換期を迎えています。長年「バリュエーショントラップ（割安放置状態）」を強いられてきた市場が、2026年には「再参入（Re-entry）」を検討すべき魅力的な対象へと変貌を遂げようとしています。一般社団法人フィリピン・アセットコンサルティングのエグゼクティブディレクター・家村均氏が現地大手ABキャピタル証券の最新レポートが示す2026年の市場を読み解く鍵を考察していきまます。

不透明ながらも「正常化」がもたらす下支え

2026年のフィリピン経済をひと言で表すなら、「強い確信を欠きつつも、着実な安定化へ向かうプロセス」といえます。2025年の混乱を経て、経済のファンダメンタルズ（基礎条件）は明確な改善の兆しを見せています。

まず注目すべきはインフレの沈静化です。2025年に平均1.6％という低水準を記録した後、2026年は2.8％程度で推移する見通しです。これは中央銀行（BSP）の目標範囲内であり、過度な物価上昇が経済を阻害するリスクは限定的です。

GDP成長率は5.3％と予測され、2025年の減速からは回復しますが、過去の高成長期と比較すれば、慎重な数字といえます。 しかし、この「緩やかな回復」こそが重要です。過熱感を期待するのではなく、安定した収益基盤に基づく適正評価への修正が行われる土壌が整いつつあります。BSPによる利下げサイクルも継続する見込みであり、企業の資金調達コストを下げ、設備投資や消費を刺激する強力な推進力となるでしょう。

「バリュエーショントラップ」の正体とその解消

現在、フィリピン株価総合指数（PSEi）は、実績PERで10.5倍という歴史的な低水準にあります。これは過去5年間の平均値からマイナス1.4標準偏差も下に乖離しており、統計的に見て極めて割安な状態です。

なぜこれほど放置されているのでしょうか。レポートはその要因を「経済の脆弱性」ではなく、「政治的不透明感」と「外国勢の不在」にあると分析します。経済の基礎条件は改善しているものの、投資家心理が追いついていない「評価の不一致（ディスロケーション）」が起きているのです。

しかし、この乖離こそが好機となります。すでに最悪のシナリオは株価に織り込まれており、市場の信頼がわずかに回復するだけで、株価が大きく反発する「非対称な上昇余地」が生まれているからです。

収益成長が主導するシナリオ

ABキャピタルは、2026年のPSEiターゲットを「6,700ポイント」と設定しています。特筆すべきは、この目標値が「PERの拡大（期待先行の上昇）」を一切想定していない保守的なものである点です。 この目標は、2026年の予想EPS（1株当たり利益）成長率10.3％のみに基づいて算出されています。つまり、市場の評価尺度（PER）が現在の低水準のままでも、企業の稼ぐ力が回復すれば自然と到達できる数字なのです。

今後、外国人投資家が回帰し、PERが歴史的な平均値へ正常化（リレーティング）すれば、指数はさらなる上振れポテンシャルを秘めています。

2026年の投資戦略…質と感応度で選ぶ

2026年の市場は、すべての銘柄が一斉に上昇するわけではありません。投資家は「収益の質」「財務の健全性」「利下げへの感応度」を軸に、銘柄を厳選する必要があります。

【注目のセクター＆企業】

■銀行セクター

利下げ局面でも、強固な資本と効率経営で高い自己資本利益率（ROE）を維持できる企業が選好されます。国内最大手BDOユニバンクや、保守的経営で知られるBPIはその代表格です。

■公共事業・インフラ

安定したキャッシュフローと配当利回りが、金利低下局面で債券の代替資産として輝きを放ちます。電力大手アボイティス・パワーや、上水道のマニラ・ウォーターが有力な選択肢です。

■生活必需品・消費

インフレ沈静化による購買力の回復は、消費関連への追い風となります。外食のジョリビー、小売大手のピュアゴールド、食品加工のセンチュリー・パフィック・フード等のリーダー企業は恩恵を直接享受するでしょう。

■通信・物流・持株会社

デジタル化を背景に成長するコンバージICTや、港湾管理で世界的なICTSIも高い成長性が期待されます。また、経済を象徴する巨大財閥SMインベストメンツは、市場全体のリバウンドを取り込む上で不可欠な銘柄です。

今こそフィリピン市場への「再参入」を

フィリピン市場は今、過去の勢いのみを追う段階を過ぎ、真の実力が問われるフェーズにあります。評価が極限まで圧縮された現在の水準は、長期視点を持つ投資家にとって、質の高い優良資産を安値で仕込む絶好の「再参入」タイミングといえるでしょう。

政治的なノイズが企業の収益力を根本から損なわない限り、現在の割安さは強力な安全域（セーフティネット）として機能します。2026年、フィリピン市場は「バリュエーショントラップ」という重い鎖を解き放ち、経済の実態に見合った正当な評価を取り戻すための、確かな一歩を踏み出すことになるはずです。