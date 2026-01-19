フィットネスプロデューサーのAYAさん（41）が1月16日、自身のインスタグラムを更新。第1子を妊娠したことを報告しました。



【写真】赤ちゃんのエコー写真を掲げ…幸せそうな2ショット

AYAさんは「この度、新しい命を授かりました」「無事に安定期を迎えましたのでご報告させて頂きます。悪阻と闘いながらもカラダを動かす事は止めずに、何とかここまで来れました 予定日は今年の6月です」と報告し、4枚の写真を公開。夫婦で「MOM」「DAD」と書かれた帽子をかぶり、一緒にエコー写真を掲げる仲睦まじい様子を披露しました。ほかにも赤ちゃん用の小さな靴、「coming soon」と書かれた写真立て、マタニティマークからも夫婦の喜びが伝わってきます。



現在の心境については「夏前には家族が増えパパママになるんだ〜って思うと何だか不思議な感じ この小さく尊い命に感謝しながら、心身共に『母』になる準備を進めていきます。『強い母ちゃんになります！』」と力強く決意。



仕事に対しては「もちろんお仕事は出来る限り続けていく予定です！身体と相談しながらトレーニングも。どうか温かく見守って頂けたら嬉しいです」と意気込みをつづりました。



この投稿にコメントでは「おめでとうございます！」「お身体にお気をつけて、お過ごしくださいね」「まずはお身体第一で」「元気いっぱいな赤ちゃんが産まれそう」「トレーニングしながら妊婦生活！さすがすごいです」などの声が寄せられました。