●きょう19日(月)も日中は春の陽気。夜は北部を中心ににわか雨の心配も

●あす20日(火)から強烈寒波が襲来。一気に真冬の寒さに

●寒波は長丁場となる可能性。長引く雪や路面の凍結などに十分注意を



＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

きょう19日(月)は日本海にある低気圧から伸びる前線が、午後にかけて県内に接近する予想。

またこの低気圧向かって吹く暖かい南風が、県内に流れ込む見込みです。





この先昼過ぎにかけてところどころで雲が目立ちますが、天気の崩れはないと見ています。

南風の影響で気温が高く、最高気温は各地で16度前後。

きょう19日(月)も春のような暖かさとなりそうです。





夜は前線による雨雲が、北部を中心に流れ込む予想です。

お帰りが遅くなる方は、折りたたみ傘の用意を忘れずにお願いします。





一方、あす20日(火)から強烈な寒気がやってきます。

今週半ばにかけて、日本の周辺は等圧線が縦じま模様の冬型の気圧配置が強まるとともに、紫色で表示された強烈な寒気が流れ込む見通しです。

今週の寒波は、少々長丁場となる可能性があります。長引く雪や路面の凍結などに、十分注意が必要です。





きょう19日(月)は午後にかけて雲が多くなりますが、日中は雲の隙間からしっかり日ざしが届くでしょう。

夜は北部を中心ににわか雨が降る予想です。雨脚は強くないので、折りたたみ傘があると安心です。





日中の最高気温は各地16度前後。だいたいきのう18日(日)と同じくらいの、季節先取りの暖かさとなりそうです。

先週から続いていた春の陽気も、きょう19日(月)までとなります。洗濯物の外干しなど、日ざしの温もりを有効活用しましょう。





あす20日(火)二十四節気の「大寒」から強烈寒波が襲来。一気に真冬の寒さに変わります。

寒波は22日(木)にピークを迎え、週末まで続く見通しです。

雪や路面凍結が長丁場となる可能性も考えながら、寒波への心構えを高めていきましょう。

また急激な気温の落差で、風邪など引かないように体調管理も入念に行ってください。



（KRY山口放送 気象予報士 秋山幸輝）