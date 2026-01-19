＜大相撲初場所＞◇中日◇18日◇東京・両国国技館

【映像】大栄翔が受け取った分厚すぎる懸賞金

前頭四枚目・大栄翔（追手風）が横綱・豊昇龍（立浪）を撃破し金星獲得。分厚い懸賞を受け取ったが、その報酬を名物実況アナが「高級焼肉300回くらい行けます」と独特の表現で紹介する一幕があった。

6年ぶりとなる天覧相撲が行われたこの日、天皇皇后両陛下と愛子内親王殿下は貴賓席から幕内の取組を観覧された。

そんな中、ABEMAの放送席にはゲストとして女子100mハードル元日本記録保持者の寺田明日香氏が登場した。なんでも寺田氏は大栄翔、幕下二十八枚目・矢後（押尾川）とトレーナーが同じで、プライベートで食事にも行っているという。

実況を務めた元NHKの藤井康生アナウンサーが「いつもご馳走になっているんですか？」と聞くと、寺田氏は「なかなかしてくれないですね（笑）」と明かし、元横綱・若乃花の花田虎上氏は「そうなんですか!?」とリアクション。そんな寺田のゲン担ぎ勝負飯は「焼肉」とのこと。

迎えた豊昇龍との取組では大栄翔が叩き込みで下し金星獲得。この大栄翔の姿を受け、寺田氏は興奮気味に拍手を送った。大栄翔は2勝目を上げ、豊昇龍は2敗目を喫した。

すると藤井アナは「これはやっぱりもうご馳走してもらった方がいいですよ。懸賞だけでも大変ですから」とご馳走になることを勧め、寺田氏は「はい。よろしくお願いします」と画面越しの大栄翔にお願いしていた。

藤井アナは51本の懸賞が掛けられていたことを説明した。懸賞の手取りは1本6万円。つまり大栄翔はこの勝利で306万円を手にしたことになる。

これを受け、花田氏が「何を食べたいか言っておいた方がいいですよ」と改めて勧めると、寺田氏は「ちょっといい焼肉に行きたいです」とリクエスト。そして藤井アナが「割り勘っていうのはちょっとね。懸賞だけで高級焼肉300回くらい行けますよ」と言うと、寺田氏は「ふふふふ」と笑った。そんな無邪気な寺田氏の姿に視聴者は「寺田さんかわいい」「すごく自然体で良いね」とコメントしていた。

なお「天覧相撲」は2横綱・2大関が全て敗れるという大波乱だった。（ABEMA/大相撲チャンネル）