寝る子は打つ――。ソフトバンクの柳町達外野手（２８）が仮眠の重要性を唱えた。１８日は福岡市内で開かれたイベントに登場。知的なトークで場を盛り上げた。

プロ６年目の昨季は２年連続で開幕二軍スタートも、最終的に１３１試合に出場してリーグ２位の打率２割９分２厘、６本塁打、５０打点をマーク。初の規定打席をクリアし、リーグ断トツの６２四球、チーム最多１２９安打を放って「最高出塁率」のタイトルを獲得した。

ついに才能を開花させた２８歳。飛躍の裏には、試合前のルーティンも大いに関係していたようだ。「常連さんです」と明かしたのは、昨季から本拠地みずほペイペイドームに設けられた「仮眠室」の利用。ホームゲームの試合前練習後に「寝なくてもいい。ちょっと目を閉じるだけでいい」と１５分程度のリフレッシュタイムを積極導入している。

「最近は結構多いです。周東さんとか、（中村）晃さんとか」とチーム内の利用状況を説明。仮眠の重要性を裏づける顔が並ぶ。「ずっと利用させてもらってます。（常連なので）場所も決まってます」と球団に感謝。頭をスッキリさせ、仮眠室を出ると同時に戦闘態勢に入る流れを確立させた。

「連戦が続くと、やっぱりどうしてもきつい。その１５分だけでもすごくいいリフレッシュになる」。地位を固めるためにも大事な２０２６年。安定した結果の継続性が求められる男は、細部に気を配る。