「嫁ごの尻たたき」という、わらで作った棒で子どもたちが花嫁の尻をなでる、少し変わった正月行事が福岡県春日市の神社で行われました。子どもの頃に参加した女性が、ことしは花嫁として参加しました。

福岡県春日市の小倉住吉神社に古くから伝わるという「嫁ごの尻たたき」は、毎年1月14日の夜に行われます。

支えられながら石段を上ってくるのは、春日市出身の大島あすかさん（25）です。





■大島あすかさん（25）「（子どもの頃）たたく側で参加していたので、お嫁さんになったら、たたかれる側でぜひ参加してみたいと思って。」

大島さんは、おととしの10月に結婚しました。去年12月に式を挙げ、現在は夫の竜平さんと千葉県に住んでいます。



■あすかさん

「おなかに子どもがいるので、無事に生まれてきてほしいなと願いを込めながら参加しました。」



■夫・竜平さん（25）

「妻が子ども3人ほしいと言っているので、ちゃんと願いをかなえてあげられるように金銭的やメンタル面だったり、それを含めて全て安全に3人目が生まれたらいいかなという気持ちです。」

わらで作られた棒で尻をなでるのは、地元の子どもたちです。



昔は「尻たたき」の名前の通り、強くたたいていた時期もあったということですが、今は時代に合わせて優しく尻をなでていきます。子宝に恵まれるようにという願いが込められているということです。



■あすかさん

「昔から長く続いている伝統行事に参加することができて、本当にうれしく思います。ケンカしても話し合って、仲良く温かい家庭を築けるようにしたいと思っています。」



■竜平さん

「尻たたきという文字だけ見ると大丈夫かなと思ったのですが、参加したら地域の方もたくさん来ていて、すてきな祭りだなと思いました。」



あすかさんは生まれてくる子どもにも将来、参加させたいと話していました。



