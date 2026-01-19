将棋のユニバーサル杯第５２期女流名人戦（主催・報知新聞社ほか）五番勝負第１局が１８日、島根・出雲市の「出雲文化伝承館」で指され、挑戦者の西山朋佳女流二冠（３０）＝白玲、女流王将＝が福間香奈女流名人（３３）＝清麗、女王、女流王座、女流王位、倉敷藤花＝に１０８手で勝利した。第２局は３０日に大阪・高槻市「関西将棋会館」で指される。

【稲葉陽八段の目】

福間さんは敗れはしましたが、序盤から思い切った将棋を実践していたと思います。１５手目の▲６八玉から▲７八玉で△５七角成と馬を作らせました。バランスは取れていましたが、あまり見慣れない指し方なので、当然間違いやすさもあります。しかしリスクを恐れずに新しい指し方を志すところに、ますます強くなりたいという姿勢が垣間見えました。

さらに２７手目▲２六歩とぶつけた積極的な攻め。結果的に形勢を損ねていくことになりました。普段は手厚く差し回す棋風ですが、チャンスとみて踏み込んだのでしょう。

西山さんは、受けるところは受けて、最後は寄せ切りました。持ち時間のペース配分も含め、完勝と言っていい対局。年明けの初戦は、練習対局から遠ざかっている状態であることも多いので「よりよいスタートが切れるかな。いつも通り指せるかな」という緊張感や不安にとらわれがちです。しかしリフレッシュも含め、いい調整ができたのではないでしょうか。（談）

◆稲葉 陽（いなば・あきら）１９８８年８月８日、兵庫・西宮市出身。３７歳。井上慶太九段門下。２００８年４月に四段昇格。１３年度の銀河戦で初の一般棋戦優勝。１７年度名人戦登場。２０年度ＮＨＫ杯優勝。２１年１月１１日に結婚。