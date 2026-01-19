将棋のユニバーサル杯第５２期女流名人戦（主催・報知新聞社ほか）五番勝負第１局が１８日、島根・出雲市の「出雲文化伝承館」で指され、挑戦者の西山朋佳女流二冠（３０）＝白玲、女流王将＝が福間香奈女流名人（３３）＝清麗、女王、女流王座、女流王位、倉敷藤花＝に１０８手で勝利した。第２局は３０日に大阪・高槻市「関西将棋会館」で指される。

開幕局としては１１期ぶりに故郷・出雲市で開催された一戦で、福間は手痛い星を落とした。「玉の薄さが目立ってしまった。少し違う順を選ぶべきだったと思います」と反省が口を突いた。２３手目▲４五銀に３８分を費やすなど、一時は西山と持ち時間で１時間以上の差が開いたが「序盤は大事なところだったので、そこら辺は仕方ないかなと」と唇をかんだ。

一昨年１２月に誕生した長男も１歳の誕生日を迎えた。子育てに伴い「将棋に向かう時間は極端に減っている」という中、今月２７日にスタートする棋士編入試験五番勝負に挑む。さらに妊娠・出産に伴い不戦敗となる可能性もある日本将棋連盟の規定見直しを求め、問題提起している“戦い”も続く。「大事なところで正解が指せていない感じがしました。その辺りを反省して次に生かせたら」。現在の地元・大阪で行われる次局でタイに持ち込みたい。（田中 昌宏）