セリエA 25/26の第21節 ＡＣミランとレッチェの試合が、1月19日04:45にジュゼッペ・メアッツァにて行われた。

ＡＣミランはラファエル・レオン（FW）、クリスチャン・プリシック（FW）、ペルビス・エストゥピニャン（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するレッチェはサンティアゴ・ピエロッティ（MF）、ニコラ・シュトゥリッチ（FW）、リッカルド・ソッティル（FW）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

54分、レッチェが選手交代を行う。リッカルド・ソッティル（FW）からラメック・バンダ（FW）に交代した。

69分、レッチェが選手交代を行う。ニコラ・シュトゥリッチ（FW）からテテ・モレンテ（FW）に交代した。

73分、ＡＣミランは同時に2人を交代。クリスチャン・プリシック（FW）、サムエレ・リッチ（MF）に代わりニクラス・フュルクルク（FW）、ルーベン・ロフタスチーク（MF）がピッチに入る。

76分、ついに均衡が崩れる。ＡＣミランのアレクシス・サレマーカーズ（MF）のアシストからニクラス・フュルクルク（FW）がヘディングシュートが生まれＡＣミランが先制する。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ＡＣミランが1-0で勝利した。

なお、ＡＣミランは21分にコニ・デビンター（DF）に、またレッチェは84分にイルベル・ラマダニ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-01-19 06:50:41 更新