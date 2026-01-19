リーグ・アン 25/26の第18節 リヨンとブレストの試合が、1月19日04:45にグルパマ・スタジアムにて行われた。

リヨンはアフォンソ・モレイラ（FW）、エンドリッキ（FW）、パベル・シュルツ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するブレストはレミー・ラスカリー（FW）、ルドビク・アジョルケ（FW）、ロマン・デルカスティーヨ（MF）らが先発に名を連ねた。

19分にブレストのロマン・デルカスティーヨ（MF）にレッドカードが出され退場してしまう。

このまま前半が終了するかと思われたが、前半終了間際の41分に試合が動く。リヨンのアフォンソ・モレイラ（FW）のアシストからパベル・シュルツ（MF）がゴールを決めてリヨンが先制。

さらに45+2分リヨンが追加点。エンドリッキ（FW）のアシストからアブネル・ビニシウス（DF）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。2-0とリヨンがリードしてハーフタイムを迎えた。

57分、ブレストが選手交代を行う。レミー・ラスカリー（FW）からパテ・ムボウプ（FW）に交代した。

68分、ブレストは同時に2人を交代。ルドビク・アジョルケ（FW）、リュカ・トゥザール（MF）に代わりダウダ・ギンド（DF）、カモリ・ドゥンビア（MF）がピッチに入る。

73分、リヨンは同時に2人を交代。エインズリー・メイトランド ナイルズ（MF）、タナー・テスマン（MF）に代わりカリス・メラー（MF）、オレル・マンガラ（MF）がピッチに入る。

81分、ブレストは同時に2人を交代。ブラッドレイ・ロッコ（DF）、ケニー・ララ（DF）に代わりエリック・エビンベ（MF）、リュク・ゾッベ（DF）がピッチに入る。

後半終了間際の87分、ブレストのエリック・エビンベ（MF）がゴールを決めて2-1と1点差に迫る。

その後もリヨンの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、リヨンが2-1で勝利した。

なお、リヨンは47分にエインズリー・メイトランド ナイルズ（MF）、86分にアブネル・ビニシウス（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-01-19 06:50:59 更新