テレビ朝日は18日、「スーパー戦隊シリーズ」の放送枠を引き継ぎ2月15日にスタートする「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ」（日曜午前9時30分）のキャスト陣などを「超制作発表」配信内で発表した。

舞台「ブルーロック」やミュージカル「刀剣乱舞」シリーズなどに出演する俳優長田光平（29）が、赤いコンバットスーツを「蒸着」する「ギャバン・インフィニティ」弩城怜慈（どき・れいじ）役で主演に抜てきされた。「驚きとうれしさでいっぱいでした。今は責任感や『やってやるぞ！』という気合がみなぎってきて、“エモルギーポジティブ波動”があふれている状態です」と語った。

A（アルファ）地球から次元を超えてさまざまな宇宙の「ギャバン」と出会い、合同捜査で地球を守る役どころ。今作のテーマ「超える」にちなんで「今、僕たちがやろうとしているのは、新たな歴史を創ること。途中には高い壁も現れると思うのですが、力を合わせてその壁を“超えて”いきたい」と意気込んだ。

別次元の宇宙にあるΛ（ラムダ）地球でシルバーを「蒸着」する「ギャバン・ブシドー」哀哭院刹那（あいこくいん・せつな）役は赤羽流河（23）。「小さい頃にテレビで見ていたシーンを実際にやることになるとは…と感慨深く率直にうれしかったです」と喜んだ。「責任を持って自分らしく胸を張って演じ、皆さんのヒーローになっていけるよう頑張ります」と誓った。

さらに別次元の宇宙のΙ（イオタ）地球でゴールドを「蒸着」する「ギャバン・ルミナス」祝喜輝（いわい・きき）は角心菜（19）が演じる。「皆さんのもとに作品をお届けできる日が近づいてきて、ドキドキワクワクしています」とし、「かっこよくてクスッと笑える部分もある、見ていただいたら絶対好きになる作品になっていると実感しています」とアピールした。

○…今作は「超次元英雄譚」の英訳「Records of Extraordinary Dimensions」の頭文字をとった「PROJECT R．E．D．」第1弾。文字通り“赤いヒーロー”が活躍する。1982年（昭57）放送の「宇宙刑事ギャバン」の令和版だ。

銀河系各惑星から来訪する異星人を迎え入れ、宇宙共生時代を迎えた地球が舞台。新たに発見されたエネルギー生命体「エモルギー」の悪用による犯罪を取り締まる“銀河連邦警察”によって任命される希望の象徴が「宇宙刑事ギャバン」で、それぞれの多元宇宙（コスモレイヤー）に「ギャバン」は存在する。

多元地球「Α（アルファ）0073」銀河連邦警察地球支部資料課の捜査官・弩城は時空を超える能力を持ち、多元地球同士の連鎖崩壊を防ぐためあらゆる次元を超えて、多元地球「Λ（ラムダ）8018」や多元地球「Ι（イオタ）5109」などを行き来し、すべての宇宙を守り抜く。

○…女優入山杏奈（30）が、ラムダ地球の治安維持本部長で「ギャバン・ブシドー」哀哭院の上司にあたる天羽琉唯（あもう・るい）を演じる。「私も『蒸着』してみたいと思っていて、台本を楽しみにしているんですが、今のところそういうシーンはなくて…」と笑った。「琉唯は今後『蒸着』できるのか、できないのか…。楽しみにしていてください！」と呼びかけた。

＜Α0073＞

ギャバン・インフィニティ／弩城怜慈＝長田光平（29）

銀河連邦警察地球支部資料課課長・伊達大佐＝松永有紘（27）

資料課の万能アシスタントアギ＝有坂心花（17）

銀河連邦警察地球支部捜査一課所属・和仁淵力哉＝安田啓人（27）

＜Λ8018＞

ギャバン・ブシドー／哀哭院刹那＝赤羽流河（23）

治安維持本部長・天羽琉唯＝入山杏奈（30）

＜Ι5109＞

ギャバン・ルミナス／祝喜輝＝角心菜（19）

ルミナスの相棒捜査官・高鳴寿＝谷田ラナ（17）

＜その他＞

銀河連邦警察地球支部保安局長カレル・コム・ウィギレス＝平岡祐太（41）