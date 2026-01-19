なにわ男子の西畑大吾（29）と女優の福本莉子（25）が、今年秋に全国公開予定の映画「時給三〇〇円の死神」でダブル主演を務める。2人は本作が映画初共演。西畑は多額の借金を抱える大学生・佐倉真司役で、福本は、佐倉を謎のアルバイトに勧誘する同級生・花森雪希役を演じる。

藤まる氏による同名のライトノベル小説が原作で、ドラマ「美しい彼」シリーズや映画「ストロベリームーン」などで知られる酒井麻衣監督がメガホンを取る。

大学生たちが“死神のアルバイト”を通じて死と向き合う人々と出会い、成長していく物語。西畑は「“死”を未来へつなげるために奮闘する“死神のアルバイト”。その仕事ぶりをぜひ、劇場でご覧いただければ」と意気込む。福本も「登場人物たちの葛藤しながらも必死に今と向き合う姿が、きっと皆さまの背中を押してくれると思う」とアピールした。

＜キャストコメント＞

▼「なにわ男子」西畑大吾（佐倉真司役） お話をいただいた時にタイトルから興味をそそられました。「時給300円！？」「え？死神！？」と。その後、原作を読ませていただき、必ず訪れる「死」を題材にしながら、その儚さや美しさが繊細に、時に大胆に描かれており感銘を受けました。この素敵な原作の情景の一員になりたいと思い、出演させていただきたいと思いました。この作品は、「死」が残酷で儚いだけのものではなく、「生」と「死」の美しさも兼ね備えていると感じていただける作品になっております。そんな「死」を未来へとつなげるために奮闘する“時給300円の死神のアルバイト“。その仕事ぶりをぜひ、劇場でご覧いただければと思います。

▼福本莉子（花森雪希役） 最初にお話をいただいた時、死神のアルバイト役とうかがい、正直なところ全く想像がつきませんでした。誰もが避けて通れない「死」というテーマを、残酷さの中にも美しさをもって描かれている原作の世界観に強く惹き込まれ、素敵な作品に関われることを光栄に感じました。逃れることのできない「死」があるからこそ、今生きている時間を大切にしようと思える作品です。登場人物たちの、それぞれの立場で葛藤しながらも必死に今と向き合う姿が、きっと皆さまの背中を押してくれると思います。ぜひ劇場の大きなスクリーンでご覧ください。