元広島・紀藤氏が語る最後の甲子園「みんなが泣いた」

広島市西区の株式会社EJフィールド代表取締役の紀藤真琴氏（元広島、中日、楽天投手）は、中京高（現・中京大中京）3年の1983年夏、甲子園大会に出場した。これが自身3度目の聖地だったが、レギュラー右翼手として挑んだのは初めてで、色々なことがあったという。負け覚悟で荷物をまとめた試合、従わなかった監督指示……。準々決勝敗戦後のミーティングでは「みんなが泣きました」と回顧した。

甲子園は1982年の高校2年時に春夏連続で経験していた紀藤氏だが、その時は、エース・野中徹博投手（元阪急・オリックス、中日、ヤクルト）の控えで、出番もわずかだった。その点でも1983年の高校最後の夏は違った。「5番・右翼」で出場し全国の舞台で思う存分プレー。1回戦は北陸（福井）に11-1で快勝し、スタートも上々だった。だが、2回戦の岡山南（岡山）戦前日には早くも負けを覚悟していたという。

「前の日に（杉浦藤文）監督に言われたんですよ。『明日の岡山南の横谷（総一投手、元阪神）は146キロ出て、スライダーがすごいピッチャーだから、もう荷物をまとめておけ』ってね。野中と一緒の部屋で、荷物をまとめたのを覚えています」。そして迎えた試合当日。前日の監督発言で、中京ナインは奮い立ったのか、初回に6点を奪い試合の主導権を握り、8-3で勝利した。

「横谷の球は確かに速いなと思いましたよ。1球目、キレのある高めのストレートが来てファウル。でも、その後、バーンとセンター前か何か打ったのかな」と紀藤氏は振り返る。「監督にそんなことを言われたから（点が）取れたのかもしれませんね」と話したように、ナインの気持ちをより攻撃的に動かした杉浦監督の狙い通りだったのかもしれない。ただ、紀藤氏にとってはほろ苦い出来事も。この大会で唯一、リリーフでマウンドに上がったが散々な内容に終わった。

「（9回に）フォアボール、フォアボール、デッドボール。いま思えば、普通はブルペンからマウンドに行くけど、ライトからそのままマウンドに行って投げたんですからね。（控え投手だった）2年生の時は必ずブルペンから行っていたので、あの時は何の練習もなしで、“えっ、ちょっと待ってくれ”って思いましたよ。こりゃあ困ったなって。そりゃあ、ストライクなんか入らないですよね。ただでさえ当時はノーコンなんですから。多分監督は今後の試合を睨んで、自分がどんな調子か見たかったんでしょう。どこかで野中を休ませるために。期待を裏切ったですね」と苦笑い。満塁にして降板後、先発の野中が再びマウンドに上がって締めた試合だった。

3回戦は宇都宮南（栃木）に1-0。初回2死一、二塁から5番の紀藤氏のフライを相手二塁手が落球して先制点を挙げ、野中がその1点を守り切って完封した。「あの試合は厳しい試合でしたよ」。中京打線は宇都宮南のアンダースロー・荒井浩司投手に苦しんだ。「（杉浦）先生が『真っ直ぐじゃなくて抜けたカーブが絶対来るから、それを狙え』って言っているのに、みんなそれを全然狙わずにね」と振り返る。

「自分は（4回の2打席目に）そのカーブを打って三遊間を破ったんですよ。ベンチに戻ったら、先生が『今のバッティングだよ。ああいうバッティングをしろ』って。そう言われても、みんなは狙わなかったからね」と紀藤氏は笑いながら話す。その試合の中京打線は、荒井投手からわずか3安打での勝利だった。「（のちに）僕が高校（水戸啓明高）の監督をしている時、宇都宮南と練習試合をしたんです。向こうの監督はあの荒井でね。試合そっちのけで、監督室で昔の話をずっとしましたよ」。苦しい試合もまた思い出だ。

試合後のミーティングで監督が退任を表明

準々決勝は水野雄仁投手（元巨人）がエースの池田（徳島）。事実上の決勝戦とまで言われたこの試合は1-1の9回に野中が2点を失い、1-3での惜敗だった。「僕は水野に2三振。インサイドのボール球をストライクって言われて……。野中に『どうしたんだ、お前らしくないじゃないか』って言われて『らしくないも、ボール球がストライクだからどうにもならない』と言ったのを覚えてます。『白線よりこっちのボールは打てないよ』ってね」。

敗戦の瞬間は「悔しいなぁというのと、ちょっとホッとしたのもあったけど、優勝したかったなぁ、先生を日本一にしたかったなぁって思いましたよ」と語る。試合後のミーティングでは杉浦監督が退任を表明。「3年生のメンバーが集まってみんな泣きました。今でも忘れないですね。引退しても先生が辞めるんだったら挨拶にも行けないじゃないかって。そういうのもあって、すごく寂しさを感じたんですよね」。

杉浦監督は「全国制覇するメンバーを集めるんだ」と掲げ、紀藤氏らを中京に呼んだ。その時から、この年で終わると決めていたのではないか。「だと思うんですよね。だから、“ああ、そう言えば先生が1年生の時にそんなことを言っていたなぁ”って思いましたね」。杉浦監督は1999年8月に59歳の若さで帰らぬ人になったが、紀藤氏は決して忘れることはない。厳しい練習も含めて、すべてが自身にとって財産であり、中京高での濃密な3年間があったからこそ、プロへの道も開けていった。

1983年10月の群馬国体で中京高は優勝した。三浦将明投手（元中日）を擁する横浜商（神奈川）との決勝は紀藤氏が完投勝利で優勝投手になった。「あの時はもうまともに練習していなかったので大変な思いをしましたよ。（1回戦の）宇部商（山口）戦の時にマメがめくれちゃって、瞬間接着剤をつけて投げていました。痛くて沁みて、ベンチに帰って接着剤を塗って、それで決勝までいったんですよ。杉浦先生はその時も監督をやってくれました。そこで全国制覇したんです」。最後の最後で掴んだ日本一だった。（山口真司 / Shinji Yamaguchi）