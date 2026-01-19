ウズベキスタンをPK戦の末に撃破

サッカーのU-23アジアカップは17日、サウジアラビアで行われ、準々決勝で中国がウズベキスタンをPK戦の末に撃破。同国史上初の準決勝進出を決めた。優勝候補と目された相手を破り、熱い中国ファンも喝采を送っている。

中国が劣勢をはねのけ、4強への道を切り開いた。スコアレスのまま決着はつかず、突入したPK戦を4-2で制した。史上初となるU-23アジアカップの準決勝進出。中国メディア「人民網」は「再び史上初を実現！」と称え、同国メディアの「封面新聞」も「歴史的快挙！」と称えた。

GK李昊がファインセーブを連発するなど、猛攻を受けながらも守り抜いた。サッカー人気の高い中国国内でもこの快挙に対する反響は大きく、中国メディア「ジーボーバ」の記事にはファンから多数の興奮の声が集まっていた。

「決勝で日本と戦いたい」

「なんとかして日本と対戦したい」

「あまり浮かれない方がいい。ベトナムはそんなに簡単に倒せる相手じゃない」

「奇跡の夜！ 4強に入れるなんて夢か！？」

「中国男子サッカーでこんなに刺激的な勝利の場が訪れるなんて！ 午年はいいことあるかも」

「李昊がいなければ、チームはここまで来られなかった。おめでとう」

「李昊、ゴールの神、東方の神秘の壁、中国の救いの星！」

「小説だってこんなにうまくはいかないよ。李昊」

「監督の采配も称賛すべきだ」

「U-23には無駄がない。誰もが懸命に戦っている」

中国は20日の準決勝でベトナムと対戦。勝てば日本―韓国の勝者と決勝を戦う。



（THE ANSWER編集部）