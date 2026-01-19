【全文公開】佐藤栞里 インタビュー「私を見て笑顔になってくれる人がいる、だからまた頑張れる」

少しだけ、自分を認められた

「昨年はポッドキャストの公開収録イベントを開催できたし、憧れのバンド『10-FEET』さんとラジオ番組でお会いすることができた。『チョコレートプラネット』のお二人の20周年イベントでは普段お世話になっている方々と一緒にミュージカルに出演できた。私は自分を褒めることがなかなかできないタイプなのですが、少しだけ、自分を認められた気がします」

テレビでお馴染みのあたたかい笑顔を見せながら、タレントの佐藤栞里（35）は’25年を振り返った。

サブＭＣ就任から10年が経過した『１億人の大質問!?笑ってコラえて！』（日本テレビ系）やアシスタントを務める『有吉の壁』（日テレ系）、総合司会を任されている『王様のブランチ』（ＴＢＳ系）など、現在５本のレギュラー番組に出演中。原点であるモデルとして、『ＢＡＩＬＡ』（集英社刊）や『ＳＰＵＲ』（集英社刊）など数々のファッション誌の誌面も飾る。

初めて自分を褒めようと思えた’25年で特に印象的だったのが、ポッドキャストの番組『さとしおあちぇとぺぺ-餃子オンザライス-』の公開収録だという。

「6月と11月の２回、開催しました。１回目は西武鉄道さんの力をお借りして、東京から埼玉をつなぐ『特急ラビュー』の車両の中で行いました。私が１号車でフリートーク、２号車にはスタッフさんなどがいて、３号車以降に乗っているお客さんが車内アナウンスから流れるラジオを聞くというイベントです。２回目は都内のホールで公開収録を行い、初めての番組オリジナルグッズを販売しました。

どちらも、ＳＮＳでは告知しませんでした。できれば普段、ポッドキャストを楽しんでくれている方に集まってもらえたらと思ったからです。だから、来てくださる方がいるのか不安だったんですが、何百人もの方が参加してくれました。リスナーさんと実際に交流しながら、『楽しかったです』『元気が出ました』という言葉を直接聞くことができて、本当に嬉しかったです」

会場に集まった客に、佐藤の人柄が反映されていたという。

「ゲストで来てくれた横澤夏子さん（35）が、『お客さん全員が開演15分前に着席して待ってくれるイベントなんて、滅多にないよ』と言ってくれたんです。私も、仕事や友達との待ち合わせには約束の時間の15分前に到着するタイプなので、自分と似た感覚の方が集まってくれたんだなと思いましたね」

私にしか分からない有吉さんの″呼吸″がある

佐藤は名アシスタントとしても確固たる地位を確立した。『笑ってコラえて！』では所ジョージ（70）、『有吉の壁』では有吉弘行（51）という大物ＭＣを横で支えている。その大役を果たすうえで、心掛けていることがあるという。

「所さんも有吉さんも優しい方なんですが、ゲストや共演者の方が番組中に普段通りお話しできるとは限らなくて。私も最初は緊張してしまい、上手く話せませんでした。だから、ゲストの方の経歴や趣味などを調べて会話のきっかけを作ったり、本番前にコミュニケーションをとるようにしています」

「私にしか分からない有吉さんの″呼吸″があるんです」とも佐藤は言う。

「有吉さんと本番前に、『今日は天気がいいね』『昨日、○○のライブに行ってたよね』みたいな他愛ない会話をしているうちに、そのまま収録が始まるんです。『こうしてほしい』と言われたこともないし、本当に自然体。だから、収録中は″今は有吉さんが前に出ているから一歩引いていよう″とか、『壁クリアです』をどのタイミングで言うかなどを、言葉ではなく感覚的に学ぼうとしてきました。芸人さんたちのネタに対してもですが、気づける人でありたいと思いながら参加しています」

’01年に11歳でモデルデビューしてから、25年もの長きにわたってキャリアを重ねてきた佐藤。もはや大ベテランの域に入るが、「レギュラーで出させていただいている番組でも、いまだに緊張します……」とはにかんだ。

「前日どころか、スケジュール帳で予定を確認したその瞬間から緊張が始まります（笑）。初めて出るテレビ番組はより一層不安が募るので、どんな場面でどんなコメントが使われているのか確認して、そうやって準備する時間がお守りになっている気がします」

そう話す佐藤の手元には、びっしりと書き込みが入った一冊のノートが置かれていた。

「実は今も緊張しているんです（笑）。上手く言葉が出てこなくて頭が真っ白になることがあるので、インタビューの際は、想定問答を書いたノートを用意するようにしています」

質問されているときには記者の目を見て相槌を打つ。自分が話す際は手ぶりを交え、記者一人だけに偏らないよう周囲にも視線を送る。取材中、常に笑顔を絶やさない佐藤に、「なぜいつも明るく、前向きでいられるのか」と尋ねると、少し悩んだ後にこう答えた。

「応援してくださる方々や家族、スタッフの方々の笑顔が見たいからです。私を見て笑顔になったと言ってもらえると、『ここにいて良かったんだな』と思い、また頑張れるんです」

リフレッシュは「立ち食い」

多忙な日々の息抜きとなっているのが趣味と公言している「立ち食い」だ。

「立ち食い好きは今も変わりません。忙しくてお昼を食べる時間が30分しかなかったとしても、私はちゃんと満足できるものを食べて次のお仕事に向かいたい。その願いをかなえてくれるのが立ち食いなんです。

最近行ったお店だと、神保町（東京・千代田区）の『豊はる』さんという立ち食い蕎麦のお店がとても美味しかったです！ 豚のバラ軟骨を載せた『パイカ蕎麦』が有名なお店です。最近も立ち食い巡りはしているんですけど、決まったお店に行くことが増えていました。だから、久しぶりに新しいお店を発見できてすごく嬉しかった。今からでも行きたいぐらい大好きになりました（笑）」

仕事も食事も100％の熱意で臨む佐藤。芸歴25年という節目の年の抱負を聞くと和やかな表情でこう答えた。

「これまで私を応援してくださったファンのみなさんに恩返しがしたいです！ 対面でお会いできるイベントを開いて、直接感謝を伝えたい。今、会場を探しているのですが、まったく予約が取れなくて（笑）。無事に開催できたらいいな！」

取材を終えて次の仕事に向かうタクシーの車内からも、佐藤は窓を開けて記者に笑顔で「ありがとうございました！」と感謝を告げた。

いつでも全力で、周囲への気遣いや感謝を忘れない。そんな佐藤の人柄が、’26年もまた、多くの人を惹きつけていくのだろう。

『FRIDAY』2026年1月23日号より