¿·Ê¹¤òÆÉ¤à¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¢ªÇ¤¬¡Ø¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¡Ù¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Æ¡Ä¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦Å¸³«¤¬122ËüºÆÀ¸¡Ö¿·Ê¹¤â¤¸¤ã¤â¤¸¤ã£÷¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÊ¿ÏÂ¤Ê¤ó¤À£÷¡×
¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¬¾²¤Ç¿·Ê¹¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢ñ¥ÁÖ¤ÈÇ¤¬¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¡ª¡©¤¢¤Þ¤ê¤Ë·ã¤·¤¤Æ°¤¤Ç¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Î¿·Ê¹¤ò¤ª¤â¤Á¤ã¤Ë¤¹¤ë¸÷·Ê¤Ï¡¢TikTok¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤ë¤È122Ëü²ó¤âºÆÀ¸¤µ¤ì¡¢¡Ö¤ä¤ê¼è¤êÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÁÛÁü°Ê¾å¤Î¹Ó¤Ö¤êÊý¤Ç¡Äw¡×¡Ö¹¬¤»¤ÊÇ¤Á¤ã¤ó¤À¤Ê¤¡ー¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª
¡ÚÆ°²è¡§¿·Ê¹¤òÆÉ¤à¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¢ªÇ¤¬¡Ø¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¡Ù¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Æ¡Ä¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦Å¸³«¡Û
¿·Ê¹¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡Ä
TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¤ßー¤³¤È¤Ðー¤³¡Ê@miikotobaako¡Ë¡×¤µ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢»ÒÇ¤Î¡Ö¤ßー¤³¡×¤Á¤ã¤ó¤È¡¢°ì½ï¤ËÊë¤é¤¹¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤ÎÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¤ä¤ê¤È¤ê¤¬¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¾²¤Ë¤¦¤ÄÉú¤»¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¿·Ê¹»æ¤ò¹¤²¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤É¤³¤«¤é¤È¤â¤Ê¤¯¤ßー¤³¤Á¤ã¤ó¤¬¸½¤ì¤Æ¡Ä¡Ä
¤Ê¤ó¤È¿·Ê¹¤ò¤°¤Á¤ã¤°¤Á¤ã¤Ë¡ª¤µ¤é¤Ë¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¬¿·Ê¹¤òÆÉ¤â¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¥À¥áー¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ËÁ°Â¤Ç¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤òÀ©»ß¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÁÇ¿¶¤ê¤ò¸«¤»¤ë¤ßー¤³¤Á¤ã¤ó¡£
¤½¤Î¸å¤â¿·Ê¹¤òÄ¾¤·¤ÆºÆ¤ÓÆÉ¤ß»Ï¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡Ä¡Ä
ºÆ¤Ó¿·Ê¹»æ¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤Æ¡¢ÂÎÀª¤òÊÑ¤¨¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤°¤Á¤ã¤°¤Á¤ã¤Ë¡ª»×¤ï¤º¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤â¡Ö¿·Ê¹¤â¤¸¤ã¤â¤¸¤ã¤Ë¤·¤Á¤ã¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤è～¡×¤ÈÉÔËþ¤ò¥Ý¥í¥Ã¡£
Äü¤á¥âー¥É¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó
²¿ÅÙ¿·Ê¹¤òÄ¾¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÆÉ¤â¤¦¤È¤·¤Æ¤â¼ÙËâ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡£¤Ä¤¤¤Ë¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¿·Ê¹¤ò·ã¤·¤¯¥Ó¥ê¥Ó¥ê¤ËÇË¤¯¤ßー¤³¤Á¤ã¤ó¤ò¸«¤Æ¡¢¤¹¤Ã¤«¤êÄü¤á¥âー¥É¤Ë¡Ä¡Ä¡£
ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢¸¶·¿¤òÎ±¤á¤Ê¤¤¤Û¤É¤Ë¥Ü¥í¥Ü¥í¤ËÇË¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿·Ê¹»æ¤ò¸«¤Æ¡¢¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¬¥Ý¥Ä¥ê¤È°ì¸À--¡Ö¶§Ë½¤À¤Í¡×
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÀ¼²»¤Ë¤Ï½À¤é¤«¤µ¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶§Ë½¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ç¿·Ê¹¤ò¤°¤Á¤ã¤°¤Á¤ã¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ßー¤³¤Á¤ã¤ó¤ËÂÐ¤¹¤ë°¦¾ð¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ê¤Î¤Ç¤·¤¿¡ª
¤Õ¤¿¤ê¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ë¤Û¤Ã¤³¤ê
¿·Ê¹¤ò¤°¤Á¤ã¤°¤Á¤ã¤Ë¤¹¤ë¤ßー¤³¤Á¤ã¤ó¤Ë¡¢º¤¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÍ¥¤·¤¯¸«¼é¤ë¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ï¡¢TikTok¾å¤Ç¤â122Ëü²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Û¤ÉÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤ä¤ê¼è¤êÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÁÛÁü°Ê¾å¤Î¹Ó¤Ö¤êÊý¤Ç¡Äw¡×¡Ö¹¬¤»¤ÊÇ¤Á¤ã¤ó¤À¤Ê¤¡ー¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤ä¡¢¡Ö»ä¤â¤³¤ó¤ÊÏ·¸åÁ÷¤ê¤¿¤¤¡×¡ÖÇ¤â¤À¤±¤É¡¢¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¬¥«¥ï¥¤¥¤¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¤ßー¤³¤È¤Ðー¤³¡×¤µ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¤´¾Ò²ð¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¤ßー¤³¤Á¤ã¤ó¤È¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Î¤Û¤Ã¤³¤êÌþ¤µ¤ì¤ë¤ä¤ê¤È¤ê¤¬Æü¡¹Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç»×¤ï¤º¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤ÊÅê¹Æ¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÁÇÅ¨¤Ê¤Ò¤È»þ¤òÇÁ¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
