¥Ð¥ì¥¨¢ª¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î°Û¿§¥¥ã¥ê¥¢¡Ö2ºÐÈ¾¤«¤é¡×¡¡ÆâÅÄÆÆ¿Í¤ò¡È´°¥³¥Ô¡É¡Ä¥¢¥¹¥ê¡¼¥È°ì²È¤¬À¸¤ó¤ÀÆüËÜÂåÉ½
¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥óÇò³À¡Ö¤¦¤Î¡×¡¡Ì¾Á°¤Ë±£¤µ¤ì¤¿Î¾¿Æ¤Î°¦
¡¡½÷»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÌ¤Íè¤ò¹Í¤¨¤ë¡½¡½¡£
¡¡5Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿WE¥ê¡¼¥°¤È¡¢FOOTBALL ZONE¤Ï¶¦Æ±´ë²è¡ÖWE¡ßZONE ¡Á¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤¬¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÂ³¤±¤ëÍýÍ³¡Á¡×¤Ç¡¢Æü¡¹Ê³Æ®¤¹¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÈ¾À¸¤ËÇ÷¤ë¡£Âè4²ó¤Ï¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¥ä¥ó¥Þ¡¼¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤ÎÆüËÜ½÷»ÒÂåÉ½¡Ê¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ËDFÇò³À¤¦¤Î¡£×ÂÀ±¤ÎÇ¡¤¯¸½¤ì¤¿20ºÐ¤Î¿·À±¤ÏAÂåÉ½¤ÎÉñÂæ¤Ç¤â¤½¤ÎÌ¾¤ò¹ï¤ó¤À¡£Ï¢ºÜÂè1²ó¤Ï¡¢¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¡¼¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡ÖÌ¾Á°¡×¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¶Ã¤¯¤Ù¤±¿Ì¿¤È¡¢°Û¿§¤Î¥ë¡¼¥Ä¡Ö¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥Ð¥ì¥¨¡×¤¬¤â¤¿¤é¤·¤¿Í£°ìÌµÆó¤ÎºÍÇ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡áFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡¦¾®¿ùÉñ¡¿Á´4²ó¤Î1²óÌÜ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡
¡¡Å·¿¿à¥Ì¡¤Ê¾Ð´é¤òÀä¤ä¤µ¤º¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ë¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¡£20ºÐ¤ÎÇò³À¤ÏCÂçºå¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¤¤¿¡£¡Ö¤¦¤Î¡ª¡×¡Ö¤¦¤Î¡ª¡×¡£¶Á¤¯¼þ°Ï¤«¤é¤ÎÀ¼¤ËÌÀ¤ë¤¯¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¤Æ±þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£Ì¾Á°¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿»×¤¤--¡£Î¾¿Æ¤«¤é¼ø¤«¤Ã¤¿½é¤á¤Æ¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡Ö¤¦¤Î¡×¤¬°ÕÌ£¤¹¤ë¤Î¤Ï°ìÅÓ¤Ê´ê¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¤Ç¡Ø1¡Êuno¡Ë¡Ù¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£²¿»ö¤Ë¤â°ìÈÖ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£1¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£Ì¾Á°¤ÎÍ³Íè¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÎ¾¿Æ¤«¤é¤Ï¤½¤¦Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡»Ð¤ÎÌ¾Á°¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Ç¡Ö1¡Êun¡Ë¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡Ö¤¢¤ó¡×¡£»ÐËåÂ·¤Ã¤Æ¡Ö»Ï¤Þ¤ê¤Î¿ô»ú¡×¤ò¼ø¤±¤é¤ì¡¢¾ï¤Ë½é¿´¤òËº¤ì¤º¡¢¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤ÏÉ¬Á³¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢Çò³À¤ÎÊª¸ì¤¬ÆÃÊÌ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ¾¤¬Ã±¤Ê¤ëµ¹æ¤ËÎ±¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤À¡£
¡¡2024Ç¯¡¢ÄÉ²Ã¾·½¸¤Ç¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë½éÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£²¤½£±óÀ¬¤Î2»î¹çÌÜ¡¢¥Î¥ë¥¦¥§¡¼Àï¤ÇÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤òÆ§¤ó¤À¾ì½ê¤¬¡¢Ì¾Á°¤Î¥ë¡¼¥Ä¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¹¥Ú¥¤¥ó¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö½é¤á¤Æ¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤¬ÂåÉ½¤Ç¡£¤½¤Î¾ì½ê¤ÇÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¬¤Ç¤¤¿¡£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ÇÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤Î1ÊâÌÜ¤òÆ§¤á¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡±¿Ì¿¤ËÆ³¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Ì¾Á°¤¬°ÕÌ£¤¹¤ë¡Ö1¡×¤ÎÃÏ¤Ç¡¢¤Ê¤Ç¤·¤³¤Ø¤ÎÆ»¤ÏËë¤ò³«¤±¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢·è¤·¤Æ¥µ¥Ã¥«¡¼°ì¿§¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ü¡¼¥ë¤ò½³¤ê»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¾®³Ø¹»1Ç¯À¸¡¢7ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÄ¾Á°¤À¤Ã¤¿¡£¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢2011Ç¯¤Ë¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬À¤³¦°ì¤Ëµ±¤¤¤¿Ç®¶¸¡£ÍÄ¿´¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÃæ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤¿¤Á¤ò¸«¤Ä¤á¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¡¢¤³¤ÎÃæ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÄ¾´¶¤·¤¿¡£
¥Ð¥ì¥¨¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¡ÈÌÏÊï¡É¤ÎÎÏ
¡¡¤½¤ì¤Þ¤Ç¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿Éã¤Î±Æ¶Á¤Ç²È¤Ë¤Ï¾ï¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬Å¾¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¶½Ì£¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤à¤·¤í¡¢¾ðÇ®¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ï¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥Ð¥ì¥¨¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö2ºÐÈ¾¤¯¤é¤¤¤«¤é»Ï¤á¤Æ¡£»Ð¤Î±Æ¶Á¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Âçºå¤Îºæ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£È¯É½²ñ¤Ë½Ð¤¿¤ê¤Ï¤·¤¿¤Î¤ÇËÜ³ÊÅª¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£¾®4¤Þ¤Ç¤Ï¥Ð¥ì¥¨¤È¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÊÂ¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥Ô¥Ã¥Á¤ò¶î¤±¤ë¸½ºß¤Î»Ñ¤«¤é¤ÏÁÛÁü¤·¤Ë¤¯¤¤¤¬¡¢Èà½÷¤Î¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤ÎÁÃ¤Ï¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤ÊÉñ¤¤¤ÎÃæ¤Ç°é¤Þ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¥Ð¥ì¥¨·Ð¸³¤³¤½¤¬¡¢¤Î¤Á¤ËÈà½÷¤Î¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò·èÄê¤Å¤±¤ë¡ÈºÍÇ½¡É¤ò³«²Ö¤µ¤»¤ë¡£
¡¡¥Ð¥ì¥¨¤Î²¸»Õ¤«¤é¸À¤ï¤ìÂ³¤±¤¿¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¾å¼ê¤¤¿Í¤Î¿¿»÷¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖÂç»ö¡×¡£Çò³À¼«¿È¡Ö´°¥³¥Ô¡Ê´°Á´¥³¥Ô¡¼¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥¡¼¥ï¡¼¥É¤ÏÇ¾Æâ¤Ë¿¼¤¯¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥Ð¥ì¥¨¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦½Ö´Ö¡¢¼Â¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê´¶¤¸¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¿¿»÷¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÏÆÀ°Õ¡£¥Ð¥ì¥¨¤ÎÀèÀ¸¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿ÌÏÊï¤ÏÂç»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£U-20¤ÎÂåÉ½¤Î»þ¤â¡¢¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤ÎÁª¼ê¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤Æ¡¢¼éÈ÷¤Î»ß¤áÊý¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¤Ç¤¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¡×
¡¡¶µ²Ê½ñ¤È¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¥É¥¤¥Ä¤ÎÌ¾Ìç¥·¥ã¥ë¥±¤Ç±¦¥µ¥¤¥É¤ò»ÙÇÛ¤·¤¿¸µÆüËÜÂåÉ½DFÆâÅÄÆÆ¿Í¤Î¥×¥ì¡¼¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥·¥ã¥ë¥±»þÂå¤ÎÆâÅÄÁª¼ê¤ÎÆ°²è¤ò¤¹¤´¤¯¸«¤Æ»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÆÃ¤ËU-20ÂåÉ½¤Î»þ¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Â¤ÎÂ®¤¤Áª¼ê¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Î»ÅÊý¤È¤«¡¢Áê¼ê¤Î»ß¤áÊý¡£ÂÎ¤Î¶¯¤¤Áª¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î»ß¤áÊý¤ÏÎ®¤ì¤ÎÃæ¤Ç¤Ç¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡ÌÏÊï¤«¤éÁÏÂ¤¤Ø¡£¥Ð¥ì¥¨¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¡Ö¸«¤Æ¡¢¿¿»÷¤ë¡×¤È¤¤¤¦´Ñ»¡´ã¤Ï¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤Î¾å¤Ç¶¯¸Ç¤Ê¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹ÎÏ¤Ø¤ÈÊÑ´¹¤µ¤ì¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥Ð¥ì¥¨¤È¤Î·èÊÌ¤ÏÆÍÁ³¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¾®³Ø¹»4Ç¯À¸¤Î»þ¡¢ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶µ¼¼¤¬ÊÄº¿¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀèÀ¸¤¬¹âÎð¤Ë¤Ê¤é¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤³¤«¤é¤â¤¦¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¡£Ãæ1¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¤º¤Ã¤È¡¢¥Ð¥ì¥¨¤ÎÌ¾»Ä¤ÇÁ°È±¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢Ãæ1¤ÎÅß¤¯¤é¤¤¤Ë¥Ð¥Ã¥µ¥êÀÚ¤Ã¤Æ¡£È¿Æ°¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Ä¶¡È¥ª¥óÈý¡É¤Ë¤·¤¿¡£¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Ç¤¹¡×
ÁÄÉã¤ËÎ¾¿Æ¤¬¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç¹¥¤¡¡À¸¤ó¤À¡ÖÉé¤±¤º·ù¤¤¡×Àº¿À
¡¡¥Ð¥ì¥¨¤Ç¸«¤»¤¿¡ÖÁ´ÎÏ¤Ç¤ä¤êÀÚ¤ë¡×»ÑÀª¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¤â°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤¿¡£ÁÄÉã¤ÏÎ¦¾å¡¢Éã¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¡¢Êì¤Ï¿·ÂÎÁà¡£¾®4¤Þ¤Ç¤Ï¿å±Ë¤äÎ¦¾å¤â¤³¤Ê¤·¡¢¾ï¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎDNA¤ò»É·ã¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¡£¥¢¥¹¥ê¡¼¥È°ì²È¤Ë°é¤Ã¤¿Çò³À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤Ï¸ÆµÛ¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÉé¤±¤º·ù¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¥à¥¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤ò¡Ø´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡Ã¸¡¹¤È¡¢Å°ÄìÅª¤Ë¡£ÀÑ¤ß¾å¤²¤¿»ÑÀª¤¬º£¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡¦¾®¿ù Éñ / Mai Kosugi¡Ë