バルサ戦で先発し先制点の起点となっていた

元日本代表MF久保建英が1月18日、ラ・リーガ第20節バルセロナ戦で負傷交代した。

後半24分に左足の太もも裏を押さえて起き上がれず担架で運ばれた。古巣戦で先発した久保は前半32分、ドリブルで相手DFを引きつけてFWミケル・オヤルサバルの先制点を演出し首位相手にもキレキレなプレーを見せていた。現地メディアは「肉離れの兆候」と伝えた。

久保は後半21分にスプリントした際、左太もも裏を押さえ倒れ込んだ。芝に寝転がったまま起き上がれずに担架で運ばれた。同24分に負傷交代。状態が懸念される。

この日の久保はバルサ相手にも絶好調だった。前半32分、右サイドでボールを受けた久保がドリブルで前進してキープし、DFを2人引きつける。フリーのMFゴンサロ・グエデスにパスを出すと、グエデスのクロスをオヤルサバルがダイレクトで合わせて先制に成功した。

ペッレグリーノ・マタラッツォ新監督が就任後に3戦負けなしでバルサ戦に臨んだソシエダ。久保自身も第17節のレバンテ戦でゴールを決めると、2戦連続でアシストをマークし貢献していた。この日も前半25分にはカウンターからドリブルで1枚はがしてピンポイントのパスで決定機を演出するなど、“キレキレ”でスタジアムを沸かせていた。

現地のスペイン紙「ムンド・デポルティーボ」は「久保が負傷したという警鐘が鳴り響いた。カウンターアタックでプレー続行不可能となった。肉離れの兆候としてよくある明らかな痛みを感じ、倒れ込んだ」と報道した。（FOOTBALL ZONE編集部）