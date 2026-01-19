『キンパとおにぎり』第2話 “大河”赤楚衛二＆“リン”カン・ヘウォンが初デート
赤楚衛二が主演し、カン・へウォンがヒロイン役を演じるドラマプレミア23『キンパとおにぎり〜恋するふたりは似ていてちがう〜』（テレビ東京系／毎週月曜23時6分）の第2話が今夜放送。大河（赤楚）とリン（カン・ヘウォン）が初デートをする。
【写真】赤楚衛二×カン・へウォン『キンパとおにぎり』第2話より
本作は「ドラマプレミア23」シリーズで久々となるピュア・ラブストーリー。まるで“キンパ”と“おにぎり”のように、見た目や材料は似ていても味わいは異なる――日本と韓国、国籍の違う二人の恋愛模様を描く。
■第2話あらすじ
大河はリンの部屋探しを手伝う中で、彼女が一年後に帰国する現実を知ってしまう。家の内見を重ねるほどふたりの距離は縮まるが、将来への不安からリンへの想いを胸にしまう大河。
一方、雰囲気はいいのにデートに誘われず落ち込むリンは親友のユンギョル（ソ・ヘウォン）から文化や国境を越える恋の難しさを告げられる。迷い続けた末、大河はリンを水族館へ誘い―ふたりの初デートの行方は…？
ドラマプレミア23『キンパとおにぎり〜恋するふたりは似ていてちがう〜』は、テレビ東京系にて毎週月曜23時6分放送。各話放送と同時に動画配信サービス「Netflix」にて世界独占見放題配信。
