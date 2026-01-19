『ヤンドク！』第2話 “湖音波”橋本環奈、患者のために院内のルールに立ち向かう
橋本環奈が主演するドラマ『ヤンドク！』（フジテレビ系／毎週月曜21時）の第2話が今夜放送。湖音波（橋本）が患者のために院内のルールに立ち向かう。
【写真】ドラマ『ヤンドク！』第2話より
本作は、ヤンキーとして荒くれていた田上湖音波が、親友の事故死をきっかけに猛勉強を経て脳神経外科医となり、医療現場に新しい風を吹き込んでいく痛快医療エンターテインメント作品。
■第2話あらすじ
元ヤンキーの新米ドクター・湖音波が都立お台場湾岸医療センターに来て数週間。事務局長の鷹山（大谷亮平）たちは院内のルールを全く守らない湖音波を咎めるが、本人は「さーせん」と言うだけで全く反省していない様子。
そんな中、2年前に脳腫瘍の摘出手術を受けた篠原和子（舟木 幸）が腫瘍の再発で入院してくる。しかし、付き添っていた和子の娘・美咲（入山杏奈）は1ヶ月後に結婚式を予定しており、母に式へ出席してほしいと熱望していた。
事情を聞いた看護師の颯良（宮世琉弥）は担当医の大友（音尾琢真）に相談するが、病状の進行具合から「（出席は）無理だ」と突っぱねられてしまう。美咲の想いを汲み取った湖音波と颯良が式に同行すると申し出たことで、和子の外出許可が下りる。
喜び合う和子と美咲だが、お見舞いを終えた帰り際、美咲は院内で倒れてしまう。緊急MRIを撮ると、脳の奥に上衣腫という腫瘍ができていた。母に心配をかけないため黙っていてほしいと、美咲は湖音波と颯良にお願いする。
さらに、美咲は結婚式を控えているため髪の毛は絶対に切りたくないという。ヘアモデルをしている美咲は、子供の頃から和子が手入れをしてくれた美しい髪を何より大切にしていた。しかし治療のためには、なるべく早く開頭手術をする必要がある。それは、髪の毛を剃ることを意味していた。湖音波は美咲の髪を剃らずに手術ができないかと考え、院内のルールに立ち向かうが…。
ドラマ『ヤンドク！』は、フジテレビ系にて毎週月曜21時放送。
