なにわ男子の西畑大吾（２９）と女優の福本莉子（２５）が、今秋公開予定の映画「時給三〇〇円の死神」（酒井麻衣監督）にダブル主演することが１８日、分かった。

累計発行部数３６万部を記録した、藤まる氏による同名小説が原作。多額の借金を抱え人生に絶望している大学生・佐倉（西畑）が、同級生の花森（福本）に誘われた「時給三〇〇円の死神」という謎のアルバイトを通じて死と向き合う人々と出会い、人間の醜さと優しさに触れる姿を描く。

オファー時について西畑は「タイトルから興味をそそられました。原作を読ませていただき、必ず訪れる『死』を題材にしながら、その儚（はかな）さや美しさが繊細に、時に大胆に描かれており感銘を受けました」と回想。福本は「誰もが避けて通れない『死』というテーマを、残酷さの中にも美しさをもって描かれている原作の世界観に強くひきこまれ、すてきな作品に関われることを光栄に感じました」と振り返った。

２人はダブル主演にして今作が映画初共演となる。公開に向けて西畑は「『死』が残酷で儚いだけのものではなく、『生』と『死』の美しさも兼ね備えていると感じていただける作品。劇場でご覧いただければと思います」とアピール。福本は「逃れることのできない『死』があるからこそ、今生きている時間を大切にしようと思える作品です。登場人物たちの葛藤しながらも必死に今と向き合う姿が、きっと皆様の背中を押してくれると思います」と呼び掛けた。