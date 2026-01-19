¡Ö¼Á¤¨¤°¤¤¡×°ËÅì½ãÌé¡¢Ä¶¹âÀºÅÙ¥µ¥¤¥É¥Á¥§¥ó¥¸¡õ¶¯Îõ¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¥ß¥É¥ëßÚÎö¡ÖÄ´»Ò¾å¤²¤Æ¤¤Æ¤ë¤Ê¡×½Ð¾ìÂ¨¥Á¥ã¥ó¥¹±é½Ð¤Ç¥Õ¥¡¥ó´¿´î
¡Ú¥Ù¥ë¥®¡¼¥ê¡¼¥°¡Û¥º¥ë¥Æ¡¦¥ï¥ì¥Ø¥à 2¡Ý1 ¥Ø¥ó¥¯¡ÊÆüËÜ»þ´Ö1·î18Æü¡¿¥¨¥ê¥ó¥À¥¹¡¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡ÛÄ¶¹âÀºÅÙ¥µ¥¤¥É¥Á¥§¥ó¥¸¡õ¶¯Îõ¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¥ß¥É¥ë
¡¡¥Ø¥ó¥¯¤ÎFW°ËÅì½ãÌé¤¬ÅÓÃæ½Ð¾ì¤«¤éÁáÂ®¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤¿¡£¤¤¤¤Ê¤ê¹¶·â¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤ë¥×¥ì¡¼¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤â¡ÖÄ´»Ò¾å¤²¤Æ¤¤Æ¤ë¤Ê¡¼¡×¤ÈÂç¶½Ê³¤ÎÍÍ»Ò¤À¡£
¡¡ÆüËÜ»þ´Ö1·î18Æü¤Î¥Ù¥ë¥®¡¼¥ê¡¼¥°Âè21Àá¤Ë¤Æ¡¢¥Ø¥ó¥¯¤Ï¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¥º¥ë¥Æ¡¦¥ï¥ì¥Ø¥à¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥Ö¥ì¥¤¥¯ÌÀ¤±¤Î½éÀï¤Ç¡¢°ËÅì¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤ÏÎ¾¥Á¡¼¥à¤È¤â¤Ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤»¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¸åÈ¾¤ËÆÍÆþ¡£12·î¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥Ë¥Ã¥¡¼¡¦¥Ø¥¤¥¨¥ó´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤Ç·Þ¤¨¤¿66Ê¬¤ËÙÉ¹³¤·¤¿Å¸³«¤òÂÇÇË¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢Á°Àá²ø²æ¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿°ËÅì¤ò¥Ô¥Ã¥Á¤ËÅêÆþ¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢°ËÅì¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥×¥ì¡¼¤«¤é¤¤¤¤Ê¤êÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤ë¸ú²ÌÅª¤Ê¥×¥ì¡¼¤òÏ¢È¯¤¹¤ë¡£Á°Àþ¤«¤éÃæÈ×¤Ë²¼¤¬¤ë·Á¤ÇºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢Á°¤ò¸þ¤¤¤Æ¤«¤é±¦¥µ¥¤¥É¤ËÄ¹¤¤¥Ü¡¼¥ë¤òÅ¸³«¡£¼Á¤Î¹â¤¤¥µ¥¤¥É¥Á¥§¥ó¥¸¤Ç¶ÉÌÌ¤òÆ°¤«¤·¤¿¡£
¡¡°ËÅì¤Ï¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ç¥Ð¥¤¥¿¥ë¤Ë¿ÊÆþ¤¹¤ë¡£±¦¥µ¥¤¥É¤ÎMF¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥Æ¥£¥Î¥¹¡¦¥«¥ì¥Ä¥¡¥¹¤«¤é¥ê¥¿¡¼¥ó¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢Áê¼ê¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬´Ë¤¤·ä¤òÆÍ¤¤¤Æ±¦Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¤¤¿¡£
¡¡¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤Î¶¯Îõ¤Ê¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤Ï¡¢º¸¥Ý¥¹¥È¤Î¤ï¤º¤«¤Ë³°Â¦¤òÄÌ²á¡£ÀË¤·¤¯¤âÆÀÅÀ¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ½é¤Î¥¿¥Ã¥Á¤«¤é¼Á¤Î¹â¤¤¥×¥ì¡¼¤òÏ¢È¯¤·¤ÆÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¾ìÌÌ¤ÏSNS¤Ç¤âÏÃÂê¤ò½¸¤á¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö½Ð¤Æ¤¤Æ¤¹¤°³èÌö¤¹¤ë¤ä¤ó¡×¡Ö½ãÌé¤¯¤óÄ´»Ò¾å¤²¤Æ¤¤Æ¤ë¤Ê¡¼¡×¡Ö¥µ¥¤¥É¥Á¥§¥ó¥¸¤Î¼Á¤¬¤¨¤°¤¤¡×¡Ö¤¤¤¤¤È¤³¤í´é½Ð¤¹¤è¤Ê¡¼¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£°ËÅì¤Î³èÌö¤Ë´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¥Ø¥ó¥¯¤Ï74Ê¬¤ËÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤¬¡¢76Ê¬¤È86Ê¬¤Ë¥Û¡¼¥à¥Á¡¼¥à¤ËÆÀÅÀ¤òµö¤·¤Æ1¡¼2¤ÎµÕÅ¾Éé¤±¡£¥Ø¥¤¥¨¥óÂÎÀ©¤Ç¤Î½é¾¡Íø¤Ï¼¡Àá¤Ë¤ªÍÂ¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÊABEMA de DAZN¡¿¥Ù¥ë¥®¡¼¥ê¡¼¥°¡Ë