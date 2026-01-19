きょう19日（月）は前線を伴った低気圧が日本海から近づく予想で、日本海側は次第に雨や雪の範囲が広がるでしょう。太平洋側は晴れ間が出る見込みです。最高気温は東海から西で3月並みの所が多く春先の気温となりますが、次第に冷たい北風に変わって寒くなりそうです。関東は冬らしい寒さが戻ってくるでしょう。大学入学共通テストが終わって少し緊張が解けたという受験生の皆さんも、気温差で体調を崩さないようお気をつけください。

■きょうの全国天気

北海道の日本海側は朝から雪の降る所がありそうです。日中は東北〜山陰にも雪や雨の範囲が広がる予想で、東北は太平洋側も含めて広い範囲で雪になるでしょう。夕方には北陸や近畿北部、山陰の雨の範囲がさらに広がる予想です。夜は北日本や北陸を中心に、雨や雪の強まる所がありそうです。太平洋側は晴れ間が出ますが関東は雲が広がりやすいでしょう。午後は東海や西日本も次第に雲が増えて、夜遅くになると近畿や四国でも雨の降る所がありそうです。

■予想最高気温

東海から西は15℃前後まで上がる予想で3月並みの所が多いですが、午後次第に冷たい北風に変わって寒くなりそうです。東京都心は12℃、空気が冷たく感じられるでしょう。

【きょう19日（月）の各地の予想最高気温】

札幌 : 0℃ 釧路 : 0℃

青森 : 0℃ 盛岡 :-1℃

仙台 : 3℃ 新潟 : 8℃

長野 : 9℃ 金沢 :12℃

名古屋:14℃ 東京 :12℃

大阪 :15℃ 岡山 :15℃

広島 :16℃ 松江 :13℃

高知 :18℃ 福岡 :16℃

鹿児島:19℃ 那覇 :24℃

■強烈寒波が居座り大雪のおそれ

大寒のあす20日（火）以降は強烈な寒波がやってくる予想です。25日（日）ごろにかけて居座る見通しで、1週間程度続く非常に長い寒波となりそうです。北海道〜山陰の日本海側は雪の量がかなり多くなり、平地でも大雪のおそれがあります。長期間の停電や物流への影響も考えられますので、備えは早めに済ませておきましょう。

【雪の予想】北日本〜西日本では日本海側を中心に、山地だけでなく平地でも大雪となる所があるでしょう。また、普段雪の少ない太平洋側でも大雪となる所がある見通しです。

▽24時間降雪量（多い所）

・20日（火）6時〜21日（水）6時まで

北海道地方 40センチ

東北地方 50センチ

・その後、21日（水）6時〜22日（木）6時まで

北海道地方 40センチ

東北地方 70センチ

関東甲信地方 40センチ

北陸地方 70センチ

東海地方 40センチ

近畿地方 50センチ

中国地方 40センチ