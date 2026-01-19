食材の持ち味を生かした身体に優しい薬膳料理。

体調管理や腸活におすすめです。薬膳の専門家が営む店で取材しました。

（寺田美穂アナウンサー）

「“身体のバランスを整える”、おいしい薬膳料理が味わえる店を調査します。こちらの白い暖簾(のれん)が目印の店です」

長崎市鍛冶屋町にある「薬膳 Wu(ウー)」。

薬膳の講師を務める荒木真波さんが “気軽に薬膳料理を楽しんでもらいたい” と、季節ごとに食材を使い分け、料理を提供します。

荒木さんに、正月に疲れた胃腸に優しい料理のポイントを聞きました。

（薬膳Wu(ウー) 荒木 真波 さん）

「正月は脂っこいものや、味の濃いものをたくさん食べて胃腸がフル稼働しているので、胃腸を癒やしてやる。食材は細かく切るとか、すり潰すなどする。

(薬膳料理は）腸活にも良い」

（寺田アナウンサー）

「薬膳の専門家がオススメする薬膳料理です。まずは第5位」

【第5位】レンコンとひじきのデリ風サラダ

火を通したレンコンは、疲れた胃の調子を整えると言われています。

食物繊維が豊富なひじきと和えたサラダ。

食感でも楽しめ、栄養バランスがとれた一品です。

【第4位】春菊の酢ぬた

ほろ苦さのある春菊を酢味噌で和えた「春菊の酢ぬた」が第4位。

独特な香りを持ち、消化を促す効果も期待できる春菊は、お腹の不調感をスッキリ。

生姜入り酢味噌は、少し甘めに味付けし酸味を抑えています。

【第3位】冬の薬膳スープ

なつめや白木耳(しろきくらげ)などの生薬や、もち米、手羽元が入ったスープです。

（寺田美穂アナウンサー）

「優しい味わいです。鶏のうま味が凝縮されています。お子さんも楽しめそうです」

体を温め、消化器系の働きを助けてくれるスープです。

【第2位】かぼちゃのそぼろ煮

かぼちゃの甘味、鶏肉のだしのうま味。

2つの味のバランスが整った料理です。

消化器系の働きを助けてくれる「かぼちゃ」。

胃への負担を減らすために、鶏ひき肉は細かくするのがポイントです。

【第1位】山芋入りエビしんじょう

（薬膳Wu(ウー) 荒木 真波 さん）

「おすすめの薬膳料理、第1位は『山芋入りエビしんじょう』です」

すりつぶした山芋とエビをあわせて蒸し、しんじょうに。

仕上げに、カツオだしの餡をかけました。

（寺田美穂アナウンサー）

「ふわふわとした食感で、エビのうま味が広がります。ほっとする味です」

（薬膳Wu(ウー) 荒木 真波 さん）

「山芋が疲れた胃腸を健やかにして、エビは体を温める効果があり、油を使わないヘルシーな一品です」

年末年始で疲れた胃腸を、薬膳の専門家がおすすめする料理で癒やしてみてはいかがでしょうか？

体調管理や腸活などの参考にしてみてください。