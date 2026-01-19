葛西紀明、五輪出場ならずも“4年後”に照準　53歳の闘志に海外賛辞「出場自体が大きな敬意」　SNSでも反響「生き様は勇気をもらえる」

葛西の生き様は人々に勇気と刺激を与えている(C)産経新聞社

1月18日、札幌市の大倉山ジャンプ競技場でノルディックスキーのワールドカップ（W杯）ジャンプ男子個人第18戦の予選が行われた。2大会ぶりの五輪出場を目指した葛西紀明（土屋ホーム）は、112メートルで予選敗退。来月開催のミラノ・コルティナ冬季五輪代表入りとはならなかった。

同じく今週末の2連戦に出場し、表彰台に登った二階堂蓮（日本ビール）、中村直幹（フライングラボラトリー）、小林陵侑（チームROY）の3選手が五輪出場を確実にする中、53歳のベテランは夢を成し遂げられず大会を後に。だが葛西は競技後、“4年後”を目指すと断言。2030年冬季五輪を狙っていきたいなどと語ったという。

五輪切符こそ逃す結果となったものの、W杯の舞台に立った葛西のパフォーマンスは海外でも報じられている。ポーランドのスポーツサイト『meczyki.pl』は、「ノリアキ・カサイはスキージャンプ界のレジェンドだ」と伝えており、「まさにスポーツ界の異才」「ワールドカップにデビューして以来、数十年にわたってトップレベルで戦い続けてきた」などと賛辞を並べた。

さらに同メディアは、「この日本人選手は、世界選手権で8個のメダルを獲得している。1992年にはハラホフでスキーフライング世界選手権を制覇。1994年のリレハンメル五輪では団体で銀メダルを獲得し、20年後のソチ五輪では銀メダルと銅メダルを持ち帰った」とこれまでの足跡も称えている。