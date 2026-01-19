「うちの子、語彙が少ないのでは？」「自分の意見をちゃんと言えない」‥‥‥。子どもの「言葉にする力」の衰えを危惧する声が増えています。文章の専門家・山口拓朗氏が著した『12歳までに身につけたい「ことば」にする力 こども言語化大全』（ダイヤモンド社）は、マンガと「言葉を使ったゲーム」を通じて、子ども（小学校低学年〜高学年）が楽しく言語化能力を身につけられる画期的な一冊。今回は、「言語化とは何か？」「言語化できるとどんないいことがあるのか？」を小学生にもわかりやすく描いた水谷さるころさんによるマンガを本書から抜粋して、紹介します。

言語化力のない子の「困ったこと」

前回、前々回では、思っていることを上手に友達に伝えられないことに悩む小学5年生の女の子主人公・りおのところに、ネコの姿をした自称・言語化の神「ゲンゴロー」がやってきました。

「思っていることがたくさんあるのに、頭の中でぐるぐるしちゃって、なんとなくこうしたいみたいな気持ちも自分で理由がわからなくて、うまくことばにできない」という悩みを抱えるりおに対して、

「そんな悩みは言語化力があれば消えてなくなるニャ」というゲンゴロー。

そこでりおは初めて「言語化力」ということばを知ります。

ゲンゴローは「言語化力がない子」の特徴について説明してくれますが、それを聞いたりおは「まさに私のことだ…」と感じます。

