なんと、「宇宙空間でも死なない」微生物がいた…「地球生命は宇宙から飛んできた」と信じられる、これだけの理由

私達の目には見えませんが、空気中には多くの微生物が飛び交っています。

こうした空気中に存在する微生物「大気微生物」は人類にとって最も身近な微生物であり、私達の健康にも少なからず影響を与えています。さらに、近年の研究では地球の気候、物質循環、そして生命の誕生と進化にまで大気微生物が貢献している可能性が明らかになってきました。

そんな「見えざる小さな巨人」、大気微生物とは一体どんな生き物なのでしょうか？

その正体に迫ったブルーバックスの『空飛ぶ微生物』から、興味深いトピックの数々をご紹介していきましょう。

今回は、太古の生命、初期地球における、生命の由来について考察していきます。「原初の生命は宇宙から飛来した」というパンスペルミア説。じつは、現生の大気微生物の観察から、信じるに足る多くの"証拠”が揃っていました。

微生物の『竹取物語』

大気微生物は、人の生活に最も身近で、生態系をかく乱するだけでなく、地球規模で気候や物質循環などにも影響を及ぼしてきました。ところで、微生物はいつごろから大気中を漂っていたのでしょうか。

大気が現在と同じ組成になったのは約5億年から2億年前だといわれています。

普通に考えれば大気微生物は、この時代から本格的に大気中をさまよい始めたと予想されますが、もしかする と、もっと以前、地球上に生命が誕生する頃から関わってきた可能性があります。それどころ か、生命体そのものが大気微生物の原型から始まったのかもしれないのです。

生命の起源をめぐっては、さらなる原点回帰で『竹取物語』を思わせる仮説があります。地球生命の起源となる生物ないしその成分が宇宙から飛来したという「パンスペルミア説」です。

原始地球の大気にはメタンもアンモニアも存在せず、ミラーとユーリーの実験のようには有機物が 生成しにくい状況でしたが、地球外の惑星や衛星にはメタンを含む大気が確認されています。

中には、地球環境と似ている惑星や衛星も発見されています。こうした、生命が存在できる環境が ある領域は、「ハビタブルゾーン」と呼ばれています。

太陽系のハビタブルゾーン

地球の近傍では、太陽系の火星や木星の衛星エウロパがハビタブルゾーンに位置しています。

火星ではわずかながらメタンが確認され、微生物の痕跡のようにみえる映像も撮影されました。結局、この痕跡からは有機物は認められず、生命活動の手がかりは得られていませんが、興味深い映像で宇宙の神秘を感じます。

エウロパ（図「エウロパの構造」）には氷に覆われた海があり、熱水噴出孔 に依存する微生物がすでにいるのではないかという議論になっています。極限微生物学者の長沼 毅が「エウロパ星人」を提唱するゆえんです。

すでに太陽系だけで2ヵ所もハビタブルゾーン内に位置する天体があり、同じような条件をもつ天体は銀河系や宇宙全体になると数万個に及ぶと考えられています。

「宇宙から生命が飛来」説が、あながち荒唐無稽ではないわけ

ちなみに、地球で一から生命の源となるタンパク質が生じた確率は、10の4万乗分の1と見積もられており、この値を、生物を構成するアミノ酸の配列をもと に計算した天文学者のフレッド・ホイルによると、「ガラクタ置き場の上を竜巻が通り過ぎた後にジャンボジェット機が組み上がって いるような確率」になります。

そのため、地球で生命体が生まれたと考えるより、宇宙全体のハビタブルゾーンにまで可能性を広げ、 宇宙から生命が飛来したとする方が確率が上がり、より妥当とみなされるわけです。

ただし、生命体あるいはその成分が宇宙空間を漂い、無事に地球にたどりつく確率も決して高くありません。また、その確率計算には多くの不確定要素をともないます。

宇宙空間は、真空で分子が極めて希薄なため、生体細胞は強力な放射線や紫外線にさらされます。タンパク質やDNAは断片化し、細切れにならずとも、タンパク質は変性し、DNA配列には変異が生じます。もはや生命体としての機能は維持できません。他の惑星で生まれた生命が地球に無事にたどりつくのは無理なのでしょうか。

しかし、微生物が鉱物粒子の奥に付着すれば、宇宙でも生き永らえるか、有機物の構造を維持できると考えられています。地球外の天体には、地球上にはないイリジウムなどの金属成分が多く含まれ、大部分が鉱物で構成されています。地球外微生物が、こうした鉱物粒子に付着したまま、宇宙空間を漂っている可能性は充分にあります。

じつは、「宇宙の旅」も可能な、微生物の耐久性

もちろん、微生物がもつ耐久性も、生命維持には重要です。たとえば、ダイノコッカス属の細菌は放射線への高耐性をもち、過酷な環境下でも生存する「極限微生物」とし て有名です。

ダイノコッカス属はDNAを4セットもっています。 放射線にさらされてDNAが損傷してもバックアップがあるため、新たな環境中に沈着できれば、迅速にDNAの自己修復が可能です。

他にも、大気微生物の常連であるバチルス属の細菌は芽胞を形成し、乾燥や温度変化に極めて強い耐性を示します。

もともとの微生物の耐久能力にあわせ、鉱物粒子に潜り込み、バイオフィルムを形成していれば、宇宙の旅も可能です。宇宙から来た微生物が生命の始祖であれば、大気微生物の耐性機能もその名残かもしれません。

宇宙を漂う粒子が、生命の故郷なのか

生命そのものでなくとも、宇宙から飛来した有機物が、生命誕生の材料になった可能性もあります。小惑星探査機「はやぶさ2」が採集した小惑星リュウグウのサンプルには、 アミノ酸などの有機物が含まれていました。

宇宙空間でも太陽フレアや紫外線などによって二酸化炭素から有機物が合成されます。何か粒子が漂っていれば、その表面は「宇宙の化学工場」になるわけです。こうして宇宙の化学工場から届けられた有機物が、地球上に最初の生命を作り上げた可能性は十分にあります。

地球上に最初の生命が宇宙由来かも知れない、とはなんとも夢のある話ですね。しかし、これで驚いてはいけません。じつは、地球上の大気微生物が地球外へと飛び出している可能性についての研究も進んでいるそうです。

次回は、この「逆パンスペルミア説」の可能性について考え見たいと思います。

