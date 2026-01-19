マイケル・コースのバレンタイン限定♡ハートが彩るリゾート2026バッグ

一年で最もロマンティックなバレンタインシーズンに向けて、マイケル・コースから心ときめく限定カプセルが登場しました。リゾート2026コレクションの一環として展開される本シリーズは、ハートモチーフを主役に、大人の女性に似合う洗練された甘さを表現。日常使いはもちろん、特別な日の装いにも寄り添うバッグが揃い、ギフトにも自分へのご褒美にも選びたくなるラインナップです。

ハートが連なるJET SETカメラバッグ



JET SETレザー&ハートエンブリッシュストラップカメラバッグスモール

価格:39,600円

「JET SET」カメラバッグは、レザーハートをひとつひとつハンドクラフトで連ねたクロスボディストラップが最大の魅力。

動くたびに表情を変える立体的なハートが、シンプルなフォルムにロマンティックなアクセントを添えています。

甘さがありながらも上質感を忘れないデザインで、コーディネートをさりげなく格上げしてくれます。

サイズ:スモール（展開カラー:ROSEWOOD／OPTICWHITE／BLACK）

Maison de FLEURのバレンタイン限定♡板チョコモチーフの新作バッグが登場

チェーンチャームで華やぐLAILA



LAILAサッチェルミディアム



価格:59,400円

人気シリーズ「LAILA」は、レザーハートとミックスメタルの3連チェーンを組み合わせたチャームでアップデート。

トップハンドルにあしらわれたチェーンは取り外し可能で、気分やシーンに合わせたアレンジが楽しめます。

程よい存在感があり、フェミニンにもモードにも持てる万能さが魅力です♪

サイズ:ミディアム（展開カラー:ROSEWOOD／OPTICWHITE／BLACK）

限定カラーで楽しむバレンタイン



特別なラインナップは、ブラック、ホワイト、ローズウッドの3色展開。いずれもバレンタインムードを引き立てながら、季節を問わず使えるカラーリングです。

銀座店および公式オンラインストアにて、1月7日(水)より数量限定で展開されています。

スイートな季節を特別なバッグと♡



マイケル・コースのバレンタイン限定カプセルは、ハートモチーフの可愛らしさと洗練されたデザインが絶妙に融合したコレクション。

持つだけで気分が高まり、装いにさりげないときめきをプラスしてくれます。

大切な人へのギフトとしてはもちろん、自分自身を甘く満たすアイテムとして、この特別な季節を楽しんでみてはいかがでしょうか♡