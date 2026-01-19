アイアンを簡単に上達する秘訣！人気コーチ2人がわかりやすく解説

アイアンのルーティンにはドライバーとは別の準備が必要。アイアンを上達させる方法を解説してくれます。

アイアンは右手から入ると適正弾道で飛ぶ！

アイアンの素振りではソールの当たり方をチェックしながらライと抜け感を確認する。空中での素振りは意味がない

アイアンはドライバーよりもグリーンをとらえる方向性とロフトどおりの弾道を打つことが大切になります。そのために、フェースを右手1本でセットするルーティンを行ないましょう。

私のレッスンでは右手を主体に使うスイングを推奨していますが、右手1本でアドレスしたほうが右手を使うフィーリングを出しやすくなる。それは「アドレスでも」で、右手から入るとフェースはスクエアに、ロフ角も設定された角度どおりにセットできます。

また、目標（グリーンやピン）を確認するときの視界が広くなるので、いいイメージをもって打てるのも右手から入ることのメリットになります。

編集部コメント：アドレスに入るとき「どちらの手から」というのは考えたことがありませんでした。兼濱コーチの「右手から入る」は、番手なりのロフトで構えられますが、それ以外の体の向きや手の位置もつねに同じ形が作れる。安定したアドレスを作るためにも秀逸のレッスンでしたね。

右手から入る

シャフトがストレートになり正しいロフト角に（〇）

Step1：足を閉じて右手でフェースをセット

両足をそろえて右手を体の真ん中にセットすると、ロフト角どおりの角度で構えられる

Step2：両手でグリップして構える！右手が主役

左手は右手にかぶせるように上から握る。右手の角度やヘッドのポジションは変えない

Step3：ロフト、ライ角を変えずにアドレス

右手1本で構えたところから右手の位置、シャフトの角度を変えずにスタンスを広げる

左手から入る

ハンドファーストになり過ぎて低い球に（×）

手元のポジションが左側になる

左手から構えると、手元の位置がセンターではなく、左サイドに寄ってしまう手元のポジションが左側になる左手から構えると、手元の位置がセンターではなく、左サイドに寄ってしまう

両手をセットしたときにロフトが立つ

左手に右手を合わせると、極端なハンドファーストになってロフト角が立ちすぎる

ハンドファーストになりすぎてしまう

極端なハンドファーストの構えは、飛ぶけどグリーンに止まらない弾道になりがち

次はアイアンのインパクトのイメージをつかむコツを樋口貴洸コーチが解説してくれます。ロフトを立てて球をつかまえるにはどうすればいい？

ロフトを立てて球をつかまえる

インパクトで“押し込む”イメージは「ぞうきん絞り」！

インパクト前後で両腕を内側に絞り込む

右腕を内旋させながら押し込むが、左腕もやや内旋方向にテンションをかけ"ぞうきん絞り”のように力を使おう

手首のヒンジングによるバックスイングと、切り返しでの左への体重移動をしつつ、最後にインパクト前後でロフトを立てて、ボールを押し込む腕の使い方をつけ加えましょう。

これは右腕を内旋しながら左下に押し込んでいくことがポイントですが、これと同時に左腕にもそれを受け止めるようなテンションが不可欠。たとえるなら、インパクト前後で”ぞうきんを絞る”ような動きが近いと思います。

これらができているかどうかを確認するには、左足1本で立って球を打つ練習が効果的です。右足を1歩引いて体重が乗らないようにツマ先立ちにしたまま、左足1本で立ってハーフスイングで球を打ちます。バランスを崩さずに左足の真上に乗ったままスイングし、インパクトで"ぞうきんを絞り”の動きができれば、低く強いつかまった球が出るはずです。

編集部コメント：「上に飛ばさず、前に飛ばす」というアイアン上達のレッスンで、最後に「インパクトでボールを押し込むため」のイメージとして教えてくれた「ぞうきん絞り」の表現はわかりやすく、実践してみるとインパクトの質が向上。ぶ厚い当たりで前に強く飛ばせますよ。

右腕を内旋させながら左下に押し込んでいく

ダウンスイングからインパクト直後にかけては、右腕を内旋させながら押し込んでいくとロフトを立てて当てられる。右手のひらが左斜め下を向くようにつき出していくようなイメージだ

いかがでしたか？ アイアンが上達するといいですね！

兼濱開人

●かねはま・かいと/1990年生まれ、沖縄県出身。人気プロコーチ森守洋の一番弟子としてゴルフの原理原則を深く学び、東京都目黒区に「学芸大ゴルフスタジオ」を開校。上達法の引き出しを数多くもつ理論派コーチ。

樋口貴洸

●ひぐち・よしひろ/1997年生まれ、埼玉県出身。2025年にPGAティーイングプロA級を取得。東京都中央区のインドア練習施設「GOLF LOUNGE BeBe」の代表を務め、多くのアマチュアを指導中。