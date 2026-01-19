Ä¹ºê¤Ï¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤â¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤Ç´°Áö¡¡±èÆ»¤«¤é¤Ï²¹¤«¤¤Çï¼ê¡¡³ÆÀ¤Âå¤¬¥¿¥¹¥¤ò¤Ä¤Ê¤°Á´¹ñÃË»Ò±ØÅÁ
¡þÂè31²óÁ´¹ñÃË»Ò±ØÅÁ(18Æü¡¢¹Åç¡¢Á´7¶è´Ö48.0km)
Á´¹ñÃË»Ò±ØÅÁ¤¬18Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢1¶è¤ÎÁö¼Ô¤Ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Î¤¢¤Ã¤¿Ä¹ºê¤Ï°ì´Ý¤Ç¤Õ¤ë¤µ¤È¤Î¥¿¥¹¥¤ò¤Ä¤Ê¤®ÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ³ØÀ¸¤«¤é¼Ò²ñ¿Í¤Þ¤Ç³ÆÀ¤Âå¤¬¥¿¥¹¥¤ò¤Ä¤Ê¤°ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÂÐ¹³¤ÎÃË»Ò±ØÅÁ¡£Á´7¶è´Ö48.0km¤òÁö¤ê¤Þ¤¹¡£
¹â¹»À¸¤Î¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬½¸¤¦1¶è¤Ç¤Ï¡¢Ä¹ºê¤ÎÆâÅÄÎÃÂÀÁª¼ê(ÄÃÀ¾³Ø±¡¹â)¤Ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¡£5000£í¤Ç13Ê¬Âæ¤ÎµÏ¿¤ò»ý¤ÄÎÏ¤Î¤¢¤ë¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç¤¤¯ÃÙ¤ì¤Þ¤¹¡£ÆâÂ¿Áª¼ê¤Ï¤Õ¤é¤Ä¤¤Ê¤¬¤é¤âºÇ¸å¤Þ¤ÇÄü¤á¤º¡£¥È¥Ã¥×¤«¤é8Ê¬°Ê¾å¤Îº¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¥¿¥¹¥¤ò¤Ä¤Ê¤®¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¤âºÇ²¼°Ì¤Î47°Ì¤òÁö¤ëÄ¹ºê¡£5¶è¤«¤é6¶è¤Ø¤ÎÃæ·ÑÃÏÅÀ¤Ç·«¤ê¾å¤²¥¹¥¿¡¼¥È¤Î½àÈ÷¤¬»Ï¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
5¶è¤Î¹õ´äÍöÂÀÏ¯Áª¼ê(Ä¹ºêÆüÂç¹â)¤¬·üÌ¿¤ËÁö¤ê¡¢Ãæ·Ñ½ê¤Ø»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢¥¿¥¹¥¤òÂÔ¤Ä¸ÍÀî¿´À»Áª¼ê(µûÌÜÃæ)¤Ï°ìÅÙ¤Ï¤«¤±¤¿·«¤ê¾å¤²¥¹¥¿¡¼¥ÈÍÑ¤ÎÇò¥¿¥¹¥¤òÊÖµÑ¡£¤½¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥ÈÁ°¤Ï¥³¡¼¥¹¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ°ìÎé¤·¤Þ¤¹¡£·üÌ¿¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤¿¥¿¥¹¥¤ò¼ê¤ËÁö¤ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë5¶è¤òÁö¤ê¤¤Ã¤¿¹õ´äÁª¼ê¤â¥ì¡¼¥¹¸å¤Ë±èÆ»¤Ø°ìÎé¡£²¹¤«¤¤Çï¼ê¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£
¼¡¤ÎÃæ·ÑÃÏÅÀ¤Ç¤âÌµ»ö¤Ë¥¿¥¹¥¤ò¤Ä¤Ê¤°¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï7¶è¤Î¼é²°ÏÂ´õÁª¼ê(»°É©½Å¹©)¤¬·üÌ¿¤ÎÁö¤ê¤Ç´°Áö¡£¤¹¤Ç¤Ë¥È¥Ã¥×¤ÎµÜ¾ë¤¬¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¤Æ¤«¤é12Ê¬¤¬¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²¹¤«¤¤Çï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤Õ¤ë¤µ¤È¤Î¥¿¥¹¥¤ò¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥åÃÏÅÀ¤ËÆÏ¤±¤Þ¤·¤¿¡£Í¥¾¡¤·¤¿µÜ¾ë¤Ï3¶è¤Ç¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Á2»þ´Ö16Ê¬55ÉÃ¤ÎÂç²ñ¥¿¥¤µÏ¿¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£25ÉÃº¹¤ÇÊ¡Åç¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£