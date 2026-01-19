経済産業省は、中小企業の経営者とともに新製品やサービスの事業化を先導する人材「イノベーション・プロデューサー（イノベＰ）」の支援手法や必要な能力についてまとめたガイドライン（指針）を作成した。

中小企業に不足する人材を外部から呼び込み、企業の成長や賃上げにつなげる狙いがある。

関係機関によるイノベＰの推進会議を１９日に初めて開き、指針を公表する。

指針では、イノベＰを「中小企業に不足しがちな市場戦略の視点や産学官金とのネットワークを提供し、製品や事業開発をリードする人材」と定義した。担い手としては、全国の中小企業支援センターや産業支援機構といった産業支援機関、大学、コンサルティング会社などの人材を想定している。製品やサービスの構想段階から深く関与し、事業化に導く役割を担う。

中小企業庁は２０２５年度の実証事業で、医療機器や半導体などの専門知識を持つ人材７人をイノベＰに選定し、中小企業４０社を支援した。臨床医師である大学教授が医療現場のニーズを集約し、中小企業と医療機器を共同開発した事例などがある。２６年度は実証事業に数億円を充てる。