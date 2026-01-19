◆サッカー▽練習試合 藤枝４（１―０、３―０、０―２）２いわき（１８日、鹿児島・桷志田多目的広場）＝３０分×３本

Ｊ２藤枝は、鹿児島キャンプ３日目の１８日、桷志田（かくいだ）多目的広場でＪ２いわきＦＣと対外試合２試合目となる練習試合（３０分×３本）を行い、４―２で制した。

槙野智章監督（３８）に就任後の対外試合初勝利をプレゼントしたのは、エースストライカーＦＷ矢村健（２８）だった。２ゴールを決め、チームの攻撃をけん引した。ワントップで出場した２本目の１５分。ＭＦ浅倉廉（２４）からのパスを受け、右足でシュートしたボールは相手ＧＫに弾かれたが、左足で押し込み今季初ゴール。２３分にもネットを揺らした。福岡戦では決定機を多く外しており、「悔しさがあったので、しっかり点を取ろうと思っていたので、良かったです」とほほえんだ。

昨年８月に新潟から藤枝に復帰、１２試合に出場して３得点を記録。２月開幕の百年構想リーグに向けて、経験を生かして勝利に直結するプレーを目指す。槙野監督は相手陣深くまで積極的にボールを奪いに行くチームづくりも目指している。スイッチ役としての役割も求められるが、「プレスバックで奪うのは自分の特徴の一つ。攻撃だけでなく守備でもしっかりチームを支えたい」と力を込めた。