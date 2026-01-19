本日1月19日（月）24時29分〜24時54分放送 日本テレビ系でのtimelesz初レギュラー冠番組「timeleszファミリア」（「月曜プラチナイト」枠内 毎週月曜よる24時29分〜24時54分放送）。

今夜の企画「timeleszのイチカバチカ」は、前回大きな反響を呼んだ「団結か？裏切りか？究極の2択ダイニング」の第2弾！ルールは、紹介される2つの豪華グルメのうち、どちらを食べたいか全員の選択が一致すれば全員が食べられるというもの。しかし、そこには「1人だけ違う答えを選んだ場合、その裏切り者が両方のグルメを独り占めできる」という“悪魔のルール”が…！

今回のスペシャルゲストは、野球界のレジェンド・中田翔！大のスイーツ好きである中田は果たして絶品スイーツにありつけるのか？強面のイメージとは裏腹に「実はかわいいキャラクターでやらせてもらってます」とはにかむ中田に対し、timeleszのメンバーからは「それは無理があるでしょ！」とツッコミが飛ぶなど、和やかな雰囲気でスタート。

しかし戦いの幕が上がるとスタジオは一変、緊張感に包まれる。用意されたのは、石川県産のいものペーストや熊本県産の和栗のペーストを贅沢に使った「全国1位にも輝いた、新感覚モンブラン」と、東京・代官山のイタリアンシェフが4日間かけて作り上げる「紅玉りんごのこだわりパフェ」。

中田が「自分を信じようかな」とモンブラン派を表明すると、メンバーたちは「中田さんに合わせよう！」と団結を誓う。しかし、前回たった1人で裏切りを成功させメンバーを出し抜いた菊池風磨がいるだけに、疑心暗鬼の嵐が…中田からも「風磨くんが怪しいな……」と名指しされ、菊池はニヤリと不敵な笑みを浮かべる。

さらに、最終決断を前に全員を惑わせる仕掛けも発動。「みんなでスイーツを一緒に食べたい」という気持ちと、「あわよくば独り占めを狙いたい」という野心の間で揺れ動くtimeleszと中田。9人の男たちが織りなす、プライドと食欲をかけた心理戦。その結末をぜひお見逃しなく！

■番組公式X https://x.com/timeleszfamilia/

■番組公式Instagram https://www.instagram.com/timeleszfamilia/

■番組公式ハッシュタグ #timeleszファミリア